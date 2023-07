توفيت مشجعة برازيلية -أمس الاثنين- متأثرة بجرح بالغ في رقبتها جراء إلقاء زجاجة عليها خلال شجار بين جماهير بالميراس وفلامنغو قبل مباراة كرة قدم السبت الماضي.

وتعرضت غابرييلا أنيلي (23 عاما) لإصابة خطيرة في أثناء دخولها ملعب أليانز بارك في مدينة ساو باولو البرازيلية، بعد أن قذفها مشجع للفريق المنافس بزجاجة مكسورة لتسقط على الأرض وهي ممسكة برقبتها.

Video of Gabriela Anelli after receiving a bottle at the Allianz park stadium. pic.twitter.com/iEYnJxnzse

ووفقا للشرطة العسكرية، فإن مشجعة بالميراس نُقلت إلى مركز طبي في حالة خطرة قبل وفاتها بيومين، وسط دعوات بالتوجه للتبرع بالدماء لأجلها.

وقال شقيقها فيليبي أنيلي -عبر إنستغرام- "شكرا لكل من صلى من أجل شقيقتي، لكنها ذهبت لتكون بجوار أبي في الجنة".

وقرر رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز الوقوف دقيقة صمت قبل جميع مباريات الجولة 15 في الدوري البرازيلي تكريما لغابرييلا.

وقال إنه يعمل مع الحكومة والهيئات الأخرى لمكافحة العنف الجماهيري.

وأضاف رئيس الاتحاد البرازيلي -في بيان- أن "كرة القدم شغف، وليست ساحة للمجرمين الذين يتسللون بين الجماهير لممارسة كل أنواع العنف".

وخلال الشجار، تعرضت قوات الشرطة لاعتداء بزجاجات، لترد باستخدام رذاذ الفلفل لاستعادة النظام، وهو ما أثر على اللاعبين ليضطر حكم اللقاء لإيقاف المباراة مرتين في الشوط الأول.

Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de… pic.twitter.com/7kHJuPYYM4

وقال نادي بالميراس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لا نقبل أبدا أن تذهب مشجعة في الـ23 من عمرها ضحية للهمجية في ملعب مخصص للترفيه. نتضامن مع عائلة الفتاة، ونطالب بإجراء تحقيق سريع في هذه الجريمة".

من جهته، قال نادي فلامنغو -في تغريدة عبر تويتر- "في مناسبة كان من المفترض أن تكون رياضية فقط، فقدت مشجعة شابة حياتها بطريقة همجية وغير مبررة تستحق العقاب الصارم".

Ao que parece a TO do Palmeiras realmente perseguiu os flamenguistas, eu não conheço o entorno do estádio do Palmeiras, mas gostaria de saber se esse local é próximo a fila de entrada.

No vídeo é possível ver uma moça com a mão no pescoço, me parece ser a Gabriela Anelli. pic.twitter.com/NRWhbBoMun

— J̶o̶t̶a̶ ̶J̶o̶t̶a̶¹̶⁸̶⁹̶⁵̶ (@J0TAJEAN87) July 10, 2023