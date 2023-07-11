رياضة

مقتل مشجعة برازيلية "بطريقة همجية" بعد شجار بين جماهير بالميراس وفلامنغو

(جنازة المشجعة البرازيلية المصدر : شاشه قناة sport tv عن طريق صفحه Mauricio Almeida على تويتر
جنازة المشجعة البرازيلية (قناة سبورت تي في)
11/7/2023

توفيت مشجعة برازيلية -أمس الاثنين- متأثرة بجرح بالغ في رقبتها جراء إلقاء زجاجة عليها خلال شجار بين جماهير بالميراس وفلامنغو قبل مباراة كرة قدم السبت الماضي.

وتعرضت غابرييلا أنيلي (23 عاما) لإصابة خطيرة في أثناء دخولها ملعب أليانز بارك في مدينة ساو باولو البرازيلية، بعد أن قذفها مشجع للفريق المنافس بزجاجة مكسورة لتسقط على الأرض وهي ممسكة برقبتها.

ووفقا للشرطة العسكرية، فإن مشجعة بالميراس نُقلت إلى مركز طبي في حالة خطرة قبل وفاتها بيومين، وسط دعوات بالتوجه للتبرع بالدماء لأجلها.

وقال شقيقها فيليبي أنيلي -عبر إنستغرام- "شكرا لكل من صلى من أجل شقيقتي، لكنها ذهبت لتكون بجوار أبي في الجنة".

وقرر رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز الوقوف دقيقة صمت قبل جميع مباريات الجولة 15 في الدوري البرازيلي تكريما لغابرييلا.

وقال إنه يعمل مع الحكومة والهيئات الأخرى لمكافحة العنف الجماهيري.

وأضاف رئيس الاتحاد البرازيلي -في بيان- أن "كرة القدم شغف، وليست ساحة للمجرمين الذين يتسللون بين الجماهير لممارسة كل أنواع العنف".

وخلال الشجار، تعرضت قوات الشرطة لاعتداء بزجاجات، لترد باستخدام رذاذ الفلفل لاستعادة النظام، وهو ما أثر على اللاعبين ليضطر حكم اللقاء لإيقاف المباراة مرتين في الشوط الأول.

وقال نادي بالميراس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لا نقبل أبدا أن تذهب مشجعة في الـ23 من عمرها ضحية للهمجية في ملعب مخصص للترفيه. نتضامن مع عائلة الفتاة، ونطالب بإجراء تحقيق سريع في هذه الجريمة".

من جهته، قال نادي فلامنغو -في تغريدة عبر تويتر- "في مناسبة كان من المفترض أن تكون رياضية فقط، فقدت مشجعة شابة حياتها بطريقة همجية وغير مبررة تستحق العقاب الصارم".

وقال ممثل الشرطة أمس الاثنين إن المسؤول عن إلقاء الزجاجة اعتُقل ووجهت له تهمة القتل العمد.

وحسب موقع "نوتيسياس آر 7″، تم اعتقال المشتبه به ويدعى فيليبي شافيير (26 عاما)، وهو من مشجعي فريق فلامنغو.

المصدر : رويترز