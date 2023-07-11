مزاعم بأن الاتحاد السعودي يريد التعاقد معه.. تسريب عقد بوغبا مع يوفنتوس

يوفر نادي يوفنتوس الإيطالي 33 مليون يورو من فاتورة أجوره إذا تمكن من بيع النجم الفرنسي بول بوغبا المطلوب من نادي الاتحاد السعودي، وفقًا للعقد المسرب الذي وقعه الموسم الماضي.

وانتقل الدولي الفرنسي بصفقة مجانية إلى فريق "السيدة العجوز" قادما من مانشستر يونايتد، لمدة 4 مواسم وبراتب سنوي وصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم من دون أن يستفيد منه الفريق الإيطالي الذي عانى تراجع مستواه وعقوبات في الموسم المنصرم.

وابتلي بوغبا هذا الموسم بالإصابات المستمرة والابتعاد عن مستواه، فبعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة في أعقاب إصابة في أوتار الركبة في فترة ما قبل الموسم، لم يتمكن بوغبا من المشاركة لأول مرة مع النادي إلا في فبراير/شباط، وبعد فترة وجيزة من العودة أصيب مرة أخرى.

ووفقا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" (Gazzetta dello Sport) الإيطالية، فإن ظهور بوغبا الموسم الماضي في 10 مباريات يعني أن لاعب خط الوسط حصل على 800 ألف يورو لكل مباراة، و50 ألف يورو عن كل دقيقة لعبها.

وإذا احتسبت الضرائب على عقد بوغبا، فهذا يعني أن "اليوفي" يدفع نحو 10.5 ملايين يورو في المواسم الأربعة، أي أن النادي سينفق ما يقرب من 42 مليون يورو رواتب للاعب.

وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 50 مليون يورو، إذا حقق بوغبا المكافآت والإضافات الضرورية المضمنة في عقده، وقد يكون الراتب المذهل عاملاً حاسماً إذا وضعه يوفنتوس في السوق تمهيدا لرحيله عن "آليانز آرينا".

وتزعم تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد السعودي مهتم بالتعاقد مع بوغبا لينضم إلى مواطنيه كريم بنزيمة ونغولو كانتي.

ويُعتقد أن الاتحاد تقدم بعرض لـ3 سنوات بقيمة 100 مليون يورو في الموسم، وأوضحت التقارير أن بوغبا مهتم بالعرض ولهذا جال على منشآت تدريب الفريق خلال رحلته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية.

ويسعى "البيانكونيري" -الذي سيغيب عن البطولات الأوروبية هذا الموسم- إلى التخلص من اللاعبين الآخرين من ذوي الدخل المرتفع في مسعى لتقليص فاتورة الأجور الضخمة.

فتشلسي مثلا يراقب دوسان فلاهوفيتش مهاجم اليوفي في محاولة لمنح المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو قوة هجومية إضافية، وسيوفر خروج اللاعب لفريق يوفنتوس نحو 30 مليون يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لأن عقد اللاعب ينتهي صيف 2026.

ووفر انتقال كييزا إلى نيوكاسل يونايتد 23 مليون يورو.

لكن الوفرة الأكبر كانت ببيع كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد عام 2021 بمبلغ وصل إلى 57 مليون يورو.