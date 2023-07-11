كيف نجح برشلونة في خفض معدل أعمار بطل إسبانيا؟

تسير خطة تخفيض متوسط أعمار لاعبي فريق برشلونة -بطل الدوري الإسباني لكرة القدم- بخطى ثابتة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقارنة بالموسم الماضي، رغم التعاقد مع لاعبين تزيد أعمارهما على 30 عاما.

والموسم الماضي 2022-2023، رحل عن برشلونة 3 من أقدم 4 لاعبين في الفريق، وهم جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وترى صحيفة "أس" (as) الإسبانية أن خروج هؤلاء الثلاثة من أبرز العوامل الرئيسية التي أسهمت في تقليل متوسط أعمار لاعبي الفريق "الكتالوني".

وانفرط عقد الثلاثة المتمرسين مع برشلونة بداية من بيكيه الذي أعلن رحيله عن الفريق نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ولم يكمل الموسم وحينها كان بعمر 35 عاما، ثم تلاه بوسكيتس في مايو/أيار من العام نفسه، ثم ألبا مع نهاية الموسم.

وانضم بوسكيتس الذي سيبلغ عامه الـ35 يوم 16 يوليو/تموز الجاري إلى إنتر ميامي الأميركي، في وقت ما زال فيه مستقبل ألبا -الذي دخل عامه الـ34 مارس/آذار الماضي- مجهولا.

💙❤️ أول الغيث ابتسامة ⚽ موسم جديد ينطلق في برشلونة بإجراء الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية pic.twitter.com/Eu3FiYwEkc — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 10, 2023

وتؤكد الصحيفة أن برشلونة نجح خلال الفترة القليلة الماضية في تحقيق أهم أهدافه من خلال تجديد روح الفريق بضخ دماء جديدة شابة استعدادا للموسم الجديد 2023-2024 مقارنة بالأسماء التي بدأت النسخة الماضية.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي فريق برشلونة المكون حاليا من 26 لاعبا 25 عاما و12 يوما، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

وأوضحت "أس" أن 6 لاعبين فقط من هذه القائمة تزيد أعمارهم على 30 عاما، ويُعد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أكبر لاعب حاليا في برشلونة وعمره 34 عاما و10 أشهر.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الستة الوافدَين الجديدَين إلكاي غوندوغان وإينيغو مارتينيز البالغين من العمر 32 عاما، لكنهما في الحقيقة لم يمنعا انخفاض متوسط أعمار لاعبي الفريق الكتالوني مقارنة بالعام الماضي.

أما باقي اللاعبين فهم ماركوس ألونسو (32 عاما)، ومارك أندري تير شتيغن (31 عاما)، وسيرجي روبيرتو (31 عاما).

وكان متوسط أعمار لاعبي برشلونة 25 عاما و46 يوما، وفقا لبيانات النادي الكتالوني التي نشرها في نهاية سبتمبر/أيلول 2022.

📽️ خلف الكواليس: هكذا قضى إنييغو مارتينيز يومه الأول في برشلونة ✋😛🤚 pic.twitter.com/PiB04SFqaQ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 6, 2023

وأشارت "أس" إلى أنه في حال وصول الشاب البرازيلي فيتور روكي من أتلتيكو بارنينسي إلى برشلونة الصيف الحالي سينخفض متوسط أعمار اللاعبين إلى 24 عاما و85 يوما.

لكن من المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 18 عاما إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2024.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط أعمار لاعبي برشلونة قد يرتفع أو ينخفض خلال فترة "الميركاتو" الصيفي الحالي، بناء على عمليات البيع والشراء المتوقعة قبل نهاية السوق.