رياضة

بنزيمة وكانتي يحظيان بترحيب واسع في تدريبهما الأول مع الاتحاد السعودي

بنزيمة وكانتي في التدريب الأول مع الاتحاد السعودي من حساب نادي الاتحاد السعودي على توتير
بنزيمة وكانتي في تدريبهما الأول مع فريق اتحاد جدّة السعودي (نادي الاتحاد على تويتر)
11/7/2023

احتفى فريق اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم بالنجمين الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي، في تدريبهما الأول مع الفريق في بداية فترة الإعداد التي انطلقت أمس الاثنين بالطائف، حيث استقبلهم لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري بحفاوة كبيرة.

ووثق الحساب الرسمي للفريق على تويتر لحظات الثنائي الأولى في التدريب مع الفريق، وتعرفهم على زملائهم، حيث عمت الأجواء المرحة والودية، كما أظهر الثنائي حماسًا خلال التدريب.

كما حضر -لأول مرة أيضًا- النجم البرتغالي جواو فيليبي جوتا، الذي انضم للفريق مؤخرًا قادمًا من نادي سيلتيك الإسكتلندي، في صفقة احتفى بها الجمهور الاتحادي كثيرًا.

ووثقت مشاهد مصورة اللقاء الأول للمدرب البرتغالي نونو سانتو مع الثلاثي، حيث رحّب بهم بشكل قوي خلال وجودهم في غرفة الملابس لأول مرة في مسيرتهم مع الفريق.

 

المصدر : وكالة سند