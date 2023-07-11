احتفى فريق اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم بالنجمين الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي، في تدريبهما الأول مع الفريق في بداية فترة الإعداد التي انطلقت أمس الاثنين بالطائف، حيث استقبلهم لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري بحفاوة كبيرة.

ووثق الحساب الرسمي للفريق على تويتر لحظات الثنائي الأولى في التدريب مع الفريق، وتعرفهم على زملائهم، حيث عمت الأجواء المرحة والودية، كما أظهر الثنائي حماسًا خلال التدريب.

كما حضر -لأول مرة أيضًا- النجم البرتغالي جواو فيليبي جوتا، الذي انضم للفريق مؤخرًا قادمًا من نادي سيلتيك الإسكتلندي، في صفقة احتفى بها الجمهور الاتحادي كثيرًا.

🎥 | عدسة المركز الإعلامي رصدت لكم

اليوم الأول لأبطال الدوري في الطائف ⚽️🏟 pic.twitter.com/5Uj71dgD6B — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 10, 2023

ووثقت مشاهد مصورة اللقاء الأول للمدرب البرتغالي نونو سانتو مع الثلاثي، حيث رحّب بهم بشكل قوي خلال وجودهم في غرفة الملابس لأول مرة في مسيرتهم مع الفريق.

🚨نونو سانتو و اللقاء الاول مع بنزيما و كانتي و جوتا😍💛 pic.twitter.com/gBfgBg0DI3 — ITTIAziz (@ittiaziz_) July 10, 2023

تناول وجبة الغداء 🍴 pic.twitter.com/mt0vcpCfJE — ITTI MANIA – اتي مانيا (@IttiMania) July 10, 2023