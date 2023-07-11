بعد تألقه مع منتخب المغرب الأولمبي.. الزلزولي مطلوب من يوفنتوس

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في ضم النجم المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

وكشف موقع "توتو ميركاتو" (Tuttomercato) أن فريق "السيدة العجوز" تواصل بالفعل مع برشلونة وسأل عن الرقم المطلوب للاستغناء عن اللاعب، ويُعتقد أن الصفقة ممكن أن تتم مقابل 15 مليون يورو.

وارتفعت القيمة التسويقية للزلزولي بشكل سريع من 8 ملايين إلى 15 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) بعد قيادته المنتخب الأولمبي للتتويج بكأس أفريقيا تحت 23 سنة.

وذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) الكتالونية أن تشافي قرر استدعاء الزلزولي -الذي انتهت فترة إعارته إلى أوساسونا- للمشاركة في فترة الإعداد للموسم المقبل 2023-2024.

وأوضحت أن قرار تشافي جاء بعد التشاور مع مساعديه وعقب تقييم أداء الزلزولي في الموسم الماضي مع أوساسونا، إذ خاض مع الفريق 34 مباراة سجل فيها 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

لكن الفريق الكتالوني يعتقد أنه يستطيع جني المال من صفقة بيع اللاعب وتخفيف الضغوط المالية عليه.

ويوفنتوس ليس الفريق الأوروبي الوحيد الذي ينتظر قرار البرسا بشأن قائد منتخب المغرب الأولمبي والذي استفاد من فترة إعارته إلى أوساسونا، وتطور مستواه بشكل واضح، فهناك عدة أندية أوروبية وضعت الزلزولي على رادارها، ومن بينها باير ليفركوزن الألماني -الذي يدربه تشابي ألونسو- وريال بيتيس الذي قدم عرضا لاستعارة اللاعب.

ولطالما أراد الجناح المغربي النجاح في برشلونة، لكنه يتذكر أيضا أن تشافي هيرنانديز لم يراهن عليه الموسم الماضي، واضطر إلى المغادرة على سبيل الإعارة لأوساسونا للحصول على دقائق لعب، ولهذا لا يريد قضاء الموسم القادم على مقاعد البدلاء، لذلك قد يكون على استعداد للاستماع إلى العروض.