إيقاف الزمالك المصري لفترتين عن القيد بسبب عدم سداد مستحقات لسبورتينغ لشبونة

قال مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم لرويترز -أمس الاثنين- إن الاتحاد تلقي خطابا من الاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA) يفيد بإيقاف الزمالك لفترتي قيد، بسبب عدم سداد مستحقات لسبورتينغ لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق (شيكابالا).

وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- إن "الاتحاد المصري تلقى الخطاب اليوم (أمس) لكنه لم يعلن عنه حتى الآن".

بدوره، لم يعلن الزمالك أيضا عن تلقيه أي خطاب من الفيفا يفيد بإيقاف القيد حتى الآن.

وعاد شيكابالا إلى الزمالك قادما من لشبونة عام 2015 مقابل 580 ألف يورو تسدد على 3 دفعات، لكن بطل الدوري في الموسمين الماضيين لم يسددها.

وحصل لشبونة على حكم من لجنة فض المنازعات في الفيفا يلزم الزمالك بسداد مبلغ 1.5 مليون يورو بعد إضافة غرامة لتأخر سداد، إلى جانب فائدة تبلغ 10% سنويا.

وأضاف المصدر "العقوبة سترفع عن الزمالك في حال سداده المبلغ".

وتعرض الزمالك للإيقاف لفترتي قيد في موسم 2021-2022 بعد الحصول على توقيع حسام أشرف ناشئ الفريق السابق ولاعب البنك الأهلي الحالي عقب توقيعه لإحدى الأكاديميات في الكاميرون.