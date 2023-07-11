أمر غير مألوف.. كرة القدم تلعب في حفرة بركانية بالمكسيك

في أمر غير مألوف على الإطلاق، يوجد ملعب كرة قدم في حفرة بركانية إذ يطلق فيه الحكم صافرة انطلاق المباراة في نهاية كل أسبوع على مشارف مكسيكو سيتي.

وقال اللاعب أدريان غارسيا الذي يعمل مصمم غرافيك خارج ملعب كرة القدم "إنه ملعب فريد"، مضيفا "من الجميل أن تأتي الى هنا كي تنسى همومك وتسترخي مع الأصدقاء والعائلة".

ويرتفع بركان تيوكا الخامل حوالي 2700 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة سوتشيميلكو الخضراء في جنوب شرق المدينة المترامية الأطراف.

وتلعب نحو 10 فرق من دوري الهواة في فوهة البركان خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وكانت المنطقة في السابق مركزا احتفاليا، لكن بعدما أصبحت غير صالحة حولت إلى ملعب لكرة القدم.

وقال ممثل الدوري جويل بيسيريل إن تاريخ الملعب يعود إلى "قرابة 70 عاما".

وعند الفجر، يغطي ضباب كثيف الملعب لكنه ينسحب تدريجيا مع شروق الشمس.

وهناك طريق واحد إلى القمة، بالإضافة إلى مسار مخصص للمشي بطول 18 كيلومترا يصل إلى منحدرات غابات البركان.

وقال حارس المرمى دانيال مانسيا بينا (47 عاما) إنه "أمر رائع ومثير للإعجاب أن يكون لديك مكان جميل جدا للعب كرة القدم".