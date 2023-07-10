كاسيميرو يتحدث عن مغادرته ريال مدريد

في مقابلة مع تلفزيون "بلاكار" (Placar TV) البرازيلي، كشف النجم البرازيلي كاسيميرو أسباب رحيله عن ريال مدريد والانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وأوضح "لديّ عدد من الأسباب التي جعلتني أرحل، وعلى كل شخص أن يضع هذه الأسباب والدوافع في الميزان قبل اتخاذ هذا القرار.. بالطبع تحدثت مع عائلتي.. من المهم التشاور معهم.. قبلوا بالقرار لأن كل شيء سيكون على ما يرام.. سعادة زوجتي وعائلتي وأولادي مهمة أيضا".

وأضاف قائد منتخب البرازيل أنه "يجب أن تكون هناك لحظة لمغادرة هذا النادي العظيم. هناك سن يجب أن تغادر فيها والانتقال إلى تحد آخر. أود أيضًا أن أخبرك، أنه لو كان العرض جاء وأنا أكبر بعامين أو ثلاثة لم أكن لأغادر الريال ولو كان الأمر حصل قبل عامين أو 3 أعوام أيضا لم أكن لأترك الملكي للذهاب إلى فريق كبير آخر في أوروبا. كان لدي طموح ورغبة في اللعب بدوري آخر".

وكان كاسيميرو (31 عاما) انضم إلى "المانيو" الصيف الماضي، بصفقة بلغت 70 مليون يورو.

وينهي كاسيميرو بذلك رحلة بدأها في مدريد مع بداية عام 2013، الذي شهد انضمامه للفريق الرديف "كاستيا" بعمر 20 عاما، قبل تصعيده للفريق الأول.

ويعد كاسيميرو أحد أفراد الجيل الذهبي المتوج بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا بقميص "الميرينغي" بين عامي 2018 و2022.