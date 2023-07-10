قيمتهم السوقية تبلغ عشرات ملايين الدولارات.. لاعبون تركوا فرقهم مجانا

في السنوات الأخيرة انتقل عشرات اللاعبين مجانا إلى فرق أخرى بعد انتهاء عقودهم رغم أن قيمتهم السوقية تبلغ عشرات ملايين الدولارات.

وأبرز 20 لاعبا انتقلوا مجانا أحدثوا فارقا ولم يكلفوا فرقهم أي يورو هم، واللافت أن النجم الأرجنتني ليونيل ميسي ظهر مرتين في هذه القائمة:

الألماني كونراد لايمر من لايبزيغ إلى بايرن ميونخ (صيف 2023): 28 مليون يورو.

الفرنسي إيفان نديكا من إنتراخت فرانكفورت إلى روما (صيف 2023): 28 مليون يورو.

الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد إلى إيفرتون (صيف 2020): 32 مليون يورو.

الفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد إلى نادي الاتحاد السعودي (صيف 2023): 35 مليون يورو.

الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس إلى روما (صيف 2022): 35 مليون يورو.

التركي هاكان تشالهان أوغلو من ميلان إلى إنتر (صيف 2023): 35 مليون يورو.

الفرنسي أندريا رابيو من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس (صيف 2019): 35 مليون يورو.

الألماني ميكايل بالاك من بايرن ميونخ إلى تشلسي (صيف 2006): 35 مليون يورو.

الألماني أنطونيو روديغير من تشلسي إلى ريال مدريد (صيف 2022): 40 مليون يورو.

الويلزي آرون رامسي من أرسنال إلى يوفنتوس (صيف 2019): 40 مليون يورو.

الألماني ليون غوريتسكا من شالكه إلى بايرن ميونخ (صيف 2018): 40 مليون يورو.

الهولندي ستيفن دي فري من لاتسيو إلى إنتر (صيف 2018): 40 مليون يورو.

Great win in front of the fans, let's keep moving forward! Grande vittoria davanti ai nostri tifosi. Avanti così!

⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/l89880NHgG — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) August 20, 2022

الأرجنتيني ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي (صيف 2021): 45 مليون يورو.

العاجي فرانك كيسيه من ميلان إلى برشلونة (صيف 2022): 45 مليون يورو.

الهولندي ممفيس ديباي من ليون إلى برشلونة (صيف 2021): 45 مليون يورو.

الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس (صيف 2022): 48 مليون يورو.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة (صيف 2022): 50 مليون يورو.

النمساوي ديفيد ألابا من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد (صيف 2022): 55 مليون يورو.

الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من ميلان إلى سان جيرمان (صيف 2021): 60 مليون يورو.