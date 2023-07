قيمتهم السوقية تبلغ عشرات ملايين الدولارات.. لاعبون تركوا فرقهم مجانا

في السنوات الأخيرة انتقل عشرات اللاعبين مجانا إلى فرق أخرى بعد انتهاء عقودهم رغم أن قيمتهم السوقية تبلغ عشرات ملايين الدولارات.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Great win in front of the fans, let's keep moving forward!

Grande vittoria davanti ai nostri tifosi. Avanti così!

⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/l89880NHgG

— Stefan de Vrij (@Stefandevrij) August 20, 2022