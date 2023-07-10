شاهد- وصفه بأنه "جوهر الحياة والصحة".. تشكيك في جودة وفائدة مياه يروج لها رونالدو

تحيط الشكوك بفوائد المياه المعبأة التي تحمل العلامة التجارية "أورسو 9" (URSU9) وهي أحد المشاريع الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت "سبورت" (Sport) الإسبانية أنه على الرغم من الفوائد الصحية "المزعومة" لهذا النوع من المياه، فإن متخصصين ما زالوا يتساءلون عن صحة هذه الادعاءات، حيث لم يُقدم دليل قاطع بجودتها وفائدتها الصحية كما تقول الصحيفة.

وتضاعف الجدل حول المياه بعد الكشف أن الصور الترويجية لها لا تتوافق مع بلدية أفيلا الواقعة في مقاطعة أفيلينو كامبانيا جنوب إيطاليا كما أشيع من قبل، ولكن لشلال "فراغا دا بينا" (Cascata da Fraga da Pena) التابع لبلدية أرغانيل في البرتغال.

وعلى الرغم من أن المنتج يواصل انتشاره في الأسواق، فإن التطورات الأخيرة تولّد شكوكا أكبر حول الخصائص والمزايا المفترضة للمياه والتي أعلن عنها رونالدو نفسه.

وتؤكد الصحيفة الكتالونية أن الشفافية والصدق في الرسائل الإعلانية للمستهلك هما أمران حاسمان للحفاظ على ثقته في مثل هذا النوع من المنتجات.

وتشير الصحيفة إلى أنه "من الأهمية بمكان توخي مزيد من الحذر في الترويج للمنتجات، مع ضرورة التأكد من صحة المواصفات التي يتم الترويج لها، فالشفافية والصدق قيمتان أساسيتان للحفاظ على ثقة الجمهور وحماية رفاهيتهم".

وأثارت المعلومات الأخيرة أسئلة مهمة حول أخلاقيات التسويق ومدى مسؤولية المعلنين والمؤثرين في الترويج للمنتجات، خاصة في وقت يتزايد فيه تأثير المشاهير على قرارات الشراء لدى المستهلك.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (لاعب النصر السعودي) كشف في يونيو/حزيران 2023 عن مشروعه الجديد "أورسو9" (Ursu9) المخصص لإنتاج زجاجات المياه المعدنية بطريقة صحية.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" مجموعة من الصور للترويج لمشروعه الجديد، وعلّق عليه بالقول "اليوم أصبح أحد أحلامي في الحياة حقيقة واقعة، أقدّم لكم مشروبا من جوهر الحياة والصحة".

وأضاف "هذا المشروب لعب دورا هاما فيما أنا عليه الآن، (أورسو 9) مياه قلوية مضادة للأكسدة".

كما نشر مقطع فيديو آخر، وكان بمثابة إعلان أو توضيح لمصدر هذه المياه.