دي خيا أحدثهم وبيكهام رحل بعد ضربه بالحذاء.. أساطير خرجوا من باب مانشستر يونايتد الخلفي

على مر السنين، ودّع عدد من اللاعبين البارزين مانشستر يونايتد مع خروج بعضهم من الباب الخلفي في أولد ترافورد رغم خدماتهم الجليلة التي قدموها "للشياطين الحمر".

وأصبح ديفيد دي خيا الأحدث في سلسلة طويلة من الأساطير الذين غادروا "المانيو".

وبعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد في أولد ترافورد، أعلن الدولي الإسباني -في وقت سابق من هذا الأسبوع- مغادرته النادي الذي قضى فيه 12 سنة ناجحة. وفاجأ الإعلانُ عددا من المشجعين الذين شعروا أنهم حرموا من فرصة توديع دي خيا توديعا لائقا.

View this post on Instagram

ولكن دي خيا ليس أول الراحلين بشكل مفاجئ والذين لم يودعهم أنصار اليونايتد.

View this post on Instagram

تخرج في أكاديمية مان يونايتد، وحقق 8 سنوات ناجحة للغاية في الفريق الأول في أولد ترافورد. في ذلك الوقت، فاز بالدوري الممتاز 3 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة وكأس الكؤوس الأوروبية.

ومع ذلك، غادر شارب إلى منافسه الشرس -آنذاك- ليدز يونايتد عام 1996. وكشف عن السبب وراء انتقاله ذلك الحين، وهو أنه سئم من نهج السير أليكس فيرغسون في التدريب وإدارة الفريق.

View this post on Instagram

لاعب آخر خرج من الفريق بطريقة غير لائقة لنجم فاز بألقاب عدة فارضا نفسه كواحد من أفضل المدافعين في العالم خلال الفترة التي قضاها مع يونايتد.

بعد 3 سنوات في مانشستر، انتقل ستام إلى لاتسيو على خلفية نشره سيرته الذاتية التي تضمنت تفاصيل من الحياة داخل معسكر يونايتد. وكانت جماهير الفريق في حيرة من أمرهم عند قرار البيع، في حين أشار فيرغسون إلى أنه لم يصل إلى المستوى المطلوب بعد الآن.

وكشف مدرب يونايتد الأسطوري أن السماح له بالمغادرة كان خطأ. وخاض بعدها ستام 7 مواسم أخرى في كرة القدم حتى تقاعده عام 2008.

View this post on Instagram

من لاعب هولندي إلى آخر، كان المهاجم السابق فان نيستلروي غزير الأهداف في ملعب أولد ترافورد. إذ سجل 150 هدفا في 219 مباراة بقميص "المانيو".

ومع ذلك، انتهت أيامه مع اليونايتد بطريقة غير لائقة بعض الشيء. إذ اتخذ السير أليكس قرارا بترك فان نيستلروي خارج تشكيلة الفريق في نهائي كأس رابطة الأندية 2006 ضد ويغان لصالح لويس ساها.

وكانت تلك هي "القشة التي قصمت ظهر البعير" لفان نيستلروي والذي انتقل لاحقا وبطريقة مفاجئة إلى ريال مدريد، ورغم الطريقة السيئة التي انتهت فيها مسيرته في أولد ترافورد، حاول الهولندي تسوية الأمور مع فيرغسون بعد عام واحد فقط من رحيله.

View this post on Instagram

أحد أنجح اللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمية الشياطين الحمر، أصبح ديفيد بيكهام معشوق جماهير أولد ترافورد خلال الفترة التي قضاها في الفريق. ومع ذلك، لم تكن العلاقة دائما بهذه السهولة بين فرغسون والقائد السابق لمنتخب إنجلترا.

ووصل الوضع إلى ذروته في فبراير/شباط 2003 بعد أن أصيب بيكهام بحذاء طائش ركله السير أليكس في غرفة ملابس يونايتد، مما أدى إلى "قطع" فوق عينه. وأدى ذلك إلى الكثير من التكهنات بأنه سيغادر النادي قريبا.

وهذا ما فعله بيكهام بالضبط في فترة الانتقالات الصيفية عام 2003 بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث أصبح واحدا من سلسلة من التعاقدات التي سميت "غالاكتيكوس" في العاصمة الإسبانية. وانكسرت علاقة بيكهام بفيرغسون بسبب ما حدث، لكنهما عالجا المشكلة بعد فترة.

'He jumped over the desk!' – Inside Sir Alex Ferguson's explosive feud that saw Roy Keane leave Manchester United #mufc https://t.co/thWSWGKUeY pic.twitter.com/gSjHuijWg7

— Man United News (@ManUtdMEN) July 1, 2023