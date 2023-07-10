المغرب يواجه بوركينا فاسو وديا استعدادا لكأس أمم أفريقيا

يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم بوركينا فاسو بفرنسا في مباراة ودية دولية، استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

ويلعب منتخب المغرب، الذي حقق أفضل إنجاز للكرة الأفريقية والعربية ببلوغ الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022 في قطر، مع بوركينا فاسو في 12 سبتمبر/أيلول المقبل بفرنسا.

وتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم أفريقيا قبل جولتين من نهاية التصفيات لكنه خسر في آخر مباراة 2-1 أمام جنوب أفريقيا التي تصدرت المجموعة حاليا.

وبوسع المغرب استعادة الصدارة عندما يستضيف منتخب ليبيريا.