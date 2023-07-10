أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن محكمة رياضية قررت إيقاف أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس السابق 16 شهرا عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة، لاتهامه في قضية تلاعب ومخالفات تخص مستحقات اللاعبين.

وأضاف الاتحاد الإيطالي أن أنيلي، أحد المسؤولين البارزين عن مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لم يكتب له النجاح في 2021، عوقب أيضا بغرامة 60 ألف يورو (66 ألف دولار).

وتولى أنيلي رئاسة يوفنتوس لأكثر من عقد لكنه أعلن استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد مخالفات مزعومة في حسابات أنجح فرق كرة القدم في إيطاليا.

وفي إطار القضية ذاتها، وافق يوفنتوس في مايو/أيار على دفع غرامة قدرها 718 ألف يورو وعدم الطعن على عقوبة خصم 10 نقاط من رصيد الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي، بعدما توصل إلى تسوية مع سلطات كرة القدم في إيطاليا.