أكبر من مجرد ملعب كرة.. هكذا يبدو "سانتياغو برنابيو" من الجو

يترقب عشاق نادي ريال مدريد الإسباني على أحر من الجمر الافتتاح الجديد لملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي "الملكي" الذي يشهد حاليا أعمال تطوير وتحديث ستجعل منه تحفة معمارية متعددة الاستخدامات.

ومن المقرر اكتمال أعمال التطوير في الملعب خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، وحتى ذلك الحين تسارع الشركة المنفذة للمشروع في أعمالها، مع ظهور بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر الملعب بحلته الجديدة.

ونشرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية مقطع فيديو صورته طائرة بدون طيار، ظهر خلاله السقف الفولاذي للملعب، والذي كان أبرز الإضافات النوعية للبرنابيو.

🏟 Imágenes INÉDITAS de las obras del Santiago Bernabéu a vista de dron, por @diarioas 😍 @AS_TV #RealMadrid pic.twitter.com/yUgzZa09qI — Diario AS (@diarioas) July 8, 2023

كما ظهرت القضبان الحديدية التي تركب أسفل أرضية الملعب، وستسمح بتحويل العشب أكثر إلى ما يشبه سجادة خضراء قابلة للطي، من أجل استضافة مسابقات غير كرة القدم.

وكانت صحيفة "ماركا" (MARCA) أكدت أن الأرضية العشبية ستختفي تماما في الحفلات والمناسبات من أجل الحفاظ على جودتها، إضافة إلى أن ذلك سيجعل من الملعب وجهة مثالية لإقامة العروض الموسيقية.

وقد بدأت أعمال التطوير عام 2019، ويظهر الملعب اليوم بشكل مختلف، حيث تم الانتهاء من تجهيز السقف المتحرك من صفائح الفولاذ المقاومة للصدأ، والذي يُغلق أرجاء الملعب في 15 دقيقة وفق "ماركا".

كما تحيط بالملعب عدة شاشات بزاوية 360 درجة ومعلقة بالسقف من أجل عرض الصور ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى العروض الضوئية المختلفة سواء في المباريات أو المناسبات الأخرى، التي يحتضنها الملعب، لكن العمل ما زال جاريا.

وسيطال التغيير أيضا مقاعد الجماهير على المدرجات التي ستتحول من اللون الأزرق الفاتح إلى الأزرق الداكن "الغامق" وهي إجراءات بدأ العمل عليها بالفعل.

وسيكون بإمكان المشجعين أو رواد الحفلات التمتع بقضاء أوقاتهم في المتاجر والمطاعم التي سيتم تجهيزها في سانتياغو برنابيو الجديد.

وتعمل إدارة "الميرينغي" على بناء متحف "فيغاس" وفيه سيُعرض جميع الألقاب التي حققها النادي، إضافة إلى القمصان التاريخية لأبرز الأساطير، فضلا عن عروض ضوئية وتفاعلية ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع أن يكون المتحف متاحا للزوار والمشجعين خلال هذا الصيف.