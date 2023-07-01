مع الافتتاح الرسمي للميركاتو الصيفي.. هؤلاء اللاعبون متوفرون مجانا

يفتتح رسميا اليوم السبت سوق الانتقالات الصيفية للاعبين، معلنا انتهاء عقود عشرات اللاعبين مع فرقهم التي تنتهي في الأول من يوليو/تموز كل عام، وإيذانا بأن عددا منهم متوفر بالمجان للأندية الراغبة في تعزيز صفوفها للموسم المقبل.

ومن بين أبرز هؤلاء اللاعبين الذين ينتظرون اتصالا أو مكالمة أو حتى رسالة "واتساب" من إدارات الأندية، هم:

الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (يواصل مانشستر يونايتد مفاوضاته لتمديد عقده)

الإسباني سيرجيو راموس

الإسباني إيسكو

الإسباني جوردي ألبا

الإسباني أداما تراوري

البلجيكي إدين هازارد

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (يقترب من العودة إلى بنفيكا)

الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين

الإنجليزي جيسي لينغارد

الكولومبي ييري مينا

العاجي ويلفريد زاها

الفرنسي أدريان رابيو (يقترب من تمديد عقده مع فريقه الحالي يوفنتوس)