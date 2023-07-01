قد تكون آخر كرة ذهبية لميسي.. ماذا فعل "البولغا" الموسم الماضي ليستحق الجائزة؟
في 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وعلى مسرح "دو شاتليه" بباريس؛ تعلن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم في موسم 2022-2023 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".
ونشر الحساب الرسمي لجائزة "البالون دور" عبر "تويتر" موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، الذي من المقرر أن يكون في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.
🌕✨ Save the date for a special night…
📍 Théâtre du Châtelet, Paris#ballondor pic.twitter.com/adJBxSohwx
— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) June 9, 2023
والمرشح المفضل للفوز بالجائزة هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى فريق إنتر ميامي الأميركي، وفي حال فوزه بالجائزة -علما أنه يلقى منافسة شرسة من النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والفائز معه بالثلاثية التاريخية- ستكون الثامنة للساحر الصغير والأخيرة له في مسيرته الكروية التي شارفت على الانتهاء.
ولكن ماذا فعل "البولغا" الموسم الماضي ليستحق الجائزة؟
- لعب ميسي 54 مباراة مع باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين.
- أسهم في 63 هدفا مع الفريق الباريسي والتانغو.
- سجل 38 هدفا وقدم 25 تمرير حاسمة.
- فاز بألقاب مونديال قطر والدوري الفرنسي والسوبر الفرنسي.
الجوائز الفردية التي فاز بها هي:
- أفضل لاعب في مونديال قطر.
- جائزة "الأفضل" المقدمة من الفيفا.
- أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي.
- أفضل لاعب في كأس السوبر الفرنسي.
- جائزة لوريس لأفضل رياضي في العام.
- جائزة الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل لاعب في العالم.
- جائزة الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل صانع ألعاب.
- جائزة الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل هداف دولي مع المنتخبات.
Lionel Messi ranking year after year!#ballondor pic.twitter.com/EyjKjFAOMJ
— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) June 27, 2023
وبدأت رحلة قائد منتخب الأرجنتين مع الكرة الذهبية قبل 18 عاما:
- 2006: حل في المركز 21 في القائمة.
- 2007: حل في المركز الثالث.
- 2008: حل في المركز الثاني.
- 2009 و2010 و2011 و2012: فاز بالجائزة 4 مرات متتالية.
- 2013 و2014: حل في المركز الثاني.
- 2015: فاز بالجائزة
- 2016 و2017: حل في المركز الثاني
- 2018: حل خامسا
- 2019 و2021: فاز بالجائزة.