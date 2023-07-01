فوز الفريق مهم ولكن تسجيله هدفا هو الأهم.. بيل يكشف الوجه الآخر لشخصية رونالدو

يُعد "بي بي سي" الثلاثي المؤلف من الويلزي غاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة من بين "الثلاثيات" الأكثر فتكا في تاريخ كرة القدم، ولكن بعد تفككه بدأت الخلافات تظهر على السطح.

ويكشف بيل الذي اعتزل كرة القدم الموسم الماضي عن علاقته برونالدو لاعب النصر السعودي الحالي عندما كانا يلعبان معا في ريال مدريد.

وقال بيل عندما سئل عن شعوره باللعب مع البرتغالي -خلال ظهوره على قناة "مارتن بورماير" على يوتيوب- إن "العلاقة كانت جيدة".

وتابع "كانت لديه لحظات مثل حينما فزنا بخماسية نظيفة لكنه لم يسجل، فجاء إلى غرفة الملابس غاضبا ورمى بحذائه.. الأمر يشبه فوز فريق بكأس رايدر (للغولف) لكنك لم تحصل على أي نقطة لذلك أنت غاضب".

وختم بأن رونالدو "كان رجلًا لطيفا.. لم تكن بيننا أي مشاكل".

وأكد بيل أيضًا أن كريستيانو رونالدو شكر لاعبي الفريق بعد فوزه بجوائز الكرة الذهبية التي جمعها خلال الفترة التي قضاها في ملعب سنتياغو برنابيو.