اقترحه أرسين فينغر.. الفيفا يعتزم إحداث تغيير ثوري في قانون التسلل

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدخال تغيير جوهري في قواعد التسلل، بناء على مقترح تقدم به المدرب الفرنسي الشهير أرسين فينغر، وتم إقراره من المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB).

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية، أن التعديل ينص على اعتبار المهاجم متسللا فقط في حالة تجاوز جسده بالكامل لآخر مدافع من الفريق المنافس، وليس بجزء من جسده كما كانت تنص القواعد سابقا.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التعديل كان جزءا من مقترحات تقدم بها أرسين فينغر، المدرب التاريخي لأرسنال الإنجليزي، والذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي الوقت الحالي، يعتبر اللاعب متسللا إذا كان أي جزء من جسده -الذي يمكنه تسجيل هدف- متقدما على المدافع الأخير عند لعب الكرة، لكن الآن سيتغير ذلك، وهو ما من شأنه منح المهاجمين ميزة كبيرة وسيسهم في زيادة الأهداف خلال المباريات بشكل واضح.

وسيكون المستفيد الأكبر من التعديل المهاجمين السريعين، بينما سيتضرر منه المدافعون البطيئون الذين يعتمدون بشكل كبير على التمركز لمحاولة إيقاف هجمات المنافسين.

ووصفت "ذا صن" التعديل بأنه ضخم وثوري في عالم كرة القدم، مؤكدة أنه ستتم تجربته في بادئ الأمر ببعض الدول على غرار هولندا وإيطاليا والسويد، على أن يتم تعميمه فيما بعد، حال أثبتت التجارب نجاعة التعديل.

