رياضة

ثاني لاعب إسرائيلي يلعب بالدوري الإماراتي.. العين يضم عومير أتسيلي مهاجم "مكابي حيفا"

Maccabi Haifa vs Juventus - UEFA Champions League
أتسيلي (29 عاما) اشتهر بعدما سجل في 2022 هدفي فوز "مكابي حيفا" على يوفنتوس الإيطالي بدوري أبطال أوروبا (الأناضول)
9/6/2023

بات عومير أتسيلي ثاني لاعب إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما أعلن نادي العين، الجمعة، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع مهاجم مكابي حيفا للعب في صفوفه.

ولم يذكر ثاني الدوري الإماراتي أي تفاصيل عن الصفقة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن العين سيضم أتسيلي بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع مكابي حيفا، والبالغة مليوني يورو، على أن يحصل مع ناديه الجديد على 1.7 مليون يورو سنويا.

وكان ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي عندما انضم إلى النصر في 2020 لمدة موسمين.

واشتهر أتسيلي (29 عاما) بعدما سجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هدفي فوز "مكابي حيفا" على يوفنتوس الإيطالي (2-0) ضمن منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وسيكون العين ثالث تجربة لأتسيلي خارج إسرائيل بعدما سبق له اللعب لغرناطة الإسباني (2016-2017) وأبويل نيقوسيا القبرصي (2020-2021).

كما مثّل اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي الوسط المهاجم والجناح، منتخب الاحتلال في 6 مباريات بين 2016 و2022.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات