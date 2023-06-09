ثاني لاعب إسرائيلي يلعب بالدوري الإماراتي.. العين يضم عومير أتسيلي مهاجم "مكابي حيفا"

بات عومير أتسيلي ثاني لاعب إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما أعلن نادي العين، الجمعة، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع مهاجم مكابي حيفا للعب في صفوفه.

ولم يذكر ثاني الدوري الإماراتي أي تفاصيل عن الصفقة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن العين سيضم أتسيلي بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع مكابي حيفا، والبالغة مليوني يورو، على أن يحصل مع ناديه الجديد على 1.7 مليون يورو سنويا.

نادي العين يعلن عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي مكابي حيفا لانتقال اللاعب عمير اتزيلي إلى صفوف "الزعيم" 🤝 #نادي_العين pic.twitter.com/bst01qGTdI — نادي العين (@alainfcae) June 9, 2023

وكان ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي عندما انضم إلى النصر في 2020 لمدة موسمين.

رسميًا – النصر الإماراتي يتعاقد مع اللاعب الإسرائيلي "ضياء سبع" قادماً من نادي جوانزو الصيني pic.twitter.com/fFxFkjY74k — FilGoal (@FilGoal) September 27, 2020

واشتهر أتسيلي (29 عاما) بعدما سجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هدفي فوز "مكابي حيفا" على يوفنتوس الإيطالي (2-0) ضمن منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وسيكون العين ثالث تجربة لأتسيلي خارج إسرائيل بعدما سبق له اللعب لغرناطة الإسباني (2016-2017) وأبويل نيقوسيا القبرصي (2020-2021).

كما مثّل اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي الوسط المهاجم والجناح، منتخب الاحتلال في 6 مباريات بين 2016 و2022.