"تجفيف الكرات".. قانون صادم في كرة القدم الإنجليزية

سيصبح مشهد اللاعبين وهم يجففون الكرة بدقة قبل تنفيذ رمية التماس في منطقة جزاء المنافس شيئا من الماضي في بطولات الدوري الأدنى لكرة القدم في إنجلترا بعد أن صوتت الأندية على حظر استخدام المناشف قبل رميات التماس.

وفي ضربة لأولئك الذين يستخدمون رميات التماس الطويلة كسلاح مفضل، صوتت أندية رابطة الدوري الإنجليزي بالموافقة على تعديل القاعدة في اجتماعها السنوي أمس الخميس.

وستمنع القاعدة أيضا اللاعبين من استخدام الملابس التي يقدمها المشجعون لتجفيف الكرات، وهو الموقف الذي ظهر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما أعطى أحد مشجعي روثرهام يونايتد المدافع ويس هاردينغ سترة لتجفيف الكرة قبل رمية التماس.

ورغم أن رميات التماس الطويلة ليست من أفضل أسلحة اللعبة فإنها يمكن أن تكون فعالة بشكل لا يصدق، وقد يكون لتغيير القاعدة تأثير على الوافد الجديد على دوري الدرجة الرابعة ريكسهام المملوك لرايان رينولدز وروب ماكليني نجمي هوليود.

ومثلت رميات التماس الطويلة من المدافع بن توزر تهديدا مستمرا للنادي الويلزي الموسم الماضي حيث صعد إلى الدرجة الرابعة.

وستسير مسابقات الدوري الأدنى في إنجلترا على خطى الدوري الممتاز في اتباع نظام متعدد الكرات لتسريع اللعب في مسابقاته بداية من موسم 2023-2024.