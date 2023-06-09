إنتر ميامي "غير جاهز" لاستقبال ميسي.. دخل "البولغا" يقارب مجموع رواتب أعلى 10 لاعبين بالدوري الأميركي

لم يستفق عالم كرة القدم بعد من صدمة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريق إنتر ميامي المتواضع لتأتي تصريحات الهولندي نيك مارسمان حارس الفريق الأميركي وتصب زيتا على نار السجالات والنقاشات.

يقول مارسمان إن "النادي غير جاهز لوصول ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف "لدينا ملعب مؤقت ويمكن للناس الوصول إلى أرض الملعب، ولا توجد بوابات ونغادر الملعب من دون رجال أمن".

ويلعب الفريق المملوك جزئيا للنجم السابق للكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام في ملعب "دريف بنك" الذي يقع في مدينة "فورت لودرديل" على بُعد حوالي 45 كيلومترا من المدينة وهو ملعب يتسع لـ18 ألف متفرج وأنشئ عام 2020.

وبدأ الفريق -العام الماضي- في إنشاء ملعب بكلفة مليار دولار تحت اسم "متنزه الحرية في ميامي" ومن المتوقع افتتاحه عام 2025 ويتسع لنحو 25 ألف متفرج.

ويُعتقد أن صفقة انتقال ميسي إلى الفريق الأميركي تتضمن مساهمات من اثنين من أكبر الشركاء التجاريين لدوري كرة القدم الأميركي، وهما شركتا "آبل" صاحبة حقوق البث الحالي وأديداس راعية الملابس والتجهيزات الرياضية في البطولة.

ويقال أيضًا إن شركة أديداس -راعية ميسي- عرضت عليه اتفاقية لتقاسم الأرباح والتي تشمل حصول اللاعب على حصة من أي زيادة في أرباحها ناتجة عن مشاركته في الدوري الأميركي.

ويحتل "إنتر ميامي" المركز الـ15 الأخير في القسم الشرقي من البطولة المعروفة باسم "إم إل إس" (MLS). ويملك الفريق 15 نقطة بعد 16 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات فقط وتلقى 11 هزيمة، واكتفى بتسجيل 15 هدفا، في حين استقبلت شباكه 21 هدفا.

ويتراجع إنتر ميامي بفارق 6 نقاط عن المركز التاسع، وهو المركز الأخير الذي يمنحه فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن عرض الفريق الأميركي يصل إلى 50 مليون يورو في الموسم أو نحو مليون يورو في الأسبوع.

أي أنه يتقاضى راتب يفوق مجموع ما يتقاضه أعلى 10 لاعبين في الدوري الأميركي ويزيد بأكثر من 6 أضعاف على أعلى أجر يتقاضاه لاعب في البطولة الأميركية وهو السويسري شيردان شاكيري لاعب شيكاغو فاير والذي يحصل على نحو 8 ملايين يورو في الموسم.

وتاليا أعلى اللاعبين راتبا في الدوري الأميركي لكرة القدم: