أطاح بريال مدريد.. مانشستر سيتي أغلى ناد في أوروبا

أطاح مانشستر سيتي الإنجليزي بريال مدريد الإسباني من صدارة الأندية الأعلى قيمة في أوروبا، حسب تقرير نُشر -أمس الخميس- قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصنَّف تقرير موقع "فوتبول بنشمارك" أبرز 32 ناديًا في أوروبا بناءً على سلسلة من المعايير، بما في ذلك تقييمات بياناتها المالية وقيمة الفريق وحجم سوق البث الخاص بها.

وجاء سيتي الذي يخوض السبت في إسطنبول المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة ضد إنتر ميلان الإيطالي في المركز الأول بقيمة 4.073 مليارات يورو.

وأوضح الموقع أن هذا الرقم جعل "السيتيزنز" يتفوّق على "الملكي" بطل أوروبا العام الماضي الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق ضئيل بواقع 4.006 مليارات يورو.

واحتل العملاق الإسباني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة (14) الصدارة في السنوات الأربع الماضية.

وذكر التقرير أن السيتي "ارتقى في الترتيب 5 مراكز مقارنة بنسخة 2022، ويعود الفضل في ذلك في المقام الأول إلى الأداء المالي الرائع المسجل في السنة المالية 2021-2022".

وأضاف أن بطل البريميرليغ، سجَّل إيرادات الموسم الماضي بلغت 613 مليون جنيه إسترليني (717 مليون يورو)، وهو ثاني أعلى رقم إيرادات في تاريخ النادي الإنجليزي بعد إيرادات جاره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد التي بلغت 734 مليون يورو عام 2019.

ومع ذلك، وجّهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير/شباط الماضي اتهامات إلى مانشستر سيتي بـ115 انتهاكًا مزعومًا لقواعده المالية بين عامي 2009 و2018. ومن غير المحتمل إصدار حكم في القضية في أي وقت قريب.

واختتم مانشستر يونايتد الذي تبلغ قيمته 3.93 مليارات يورو، ثلاثي الصدارة أمام مواطنه ليفربول وبايرن ميونخ الألماني مباشرة.

ويخضع نادي "أولد ترافورد" حاليًا لمزايدة على شرائه، إذ يأمل المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف في الاستحواذ على مانشستر يونايتد من عائلة غلايزر الأميركية.

وتصمّم عائلة غلايزر التي امتلكت النادي في 2005، على مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات يورو)، من أجل إعطاء موافقتها للبيع.