ميسي يختتم مسيرته مع إنتر ميامي متذيل الدوري الأميركي.. هذه تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني مع فريق بيكهام

بعد حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصيره وإعلان انتقاله إلى إنتر ميامي، تحول اهتمام جمهور كرة القدم حول العالم نحو النادي الأميركي، الذي سيكون الوجهة الثالثة في مسيرة "البرغوث" الاحترافية بعد برشلونة وباريس سان جيرمان.

ميسي اختار إنتر ميامي رغم العرض السعودي الضخم من نادي الهلال السعودي الذي تجاوز مليار يورو في موسمين، ورغم مساعي برشلونة لاستعادته من جديد.

وترى صحيفة "ماركا" (Marca) أن القرار لم يكن سهلا بالنسبة للنجم الأرجنتيني، حيث كان وعائلته يرغب في العودة إلى برشلونة، غير أن الظروف المالية والإدارية التي يعاني منها النادي الكتالوني حالت دون ذلك.

وأشارت إلى أن اختيار ميسي قد يبدو منطقيا بالانتقال إلى ميامي المملوك للنجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، لينافس في الدوري الأميركي للمحترفين الذي نما وتطور خلال السنوات الأخيرة، وفق ما تقوله "ماركا".

وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على فريق إنتر ميامي الذي تأسس عام 2018، ويعاني الأمرين في الدوري الأميركي خلال الموسم الحالي، إذ يحتل المركز 15 الأخير في القسم الشرقي من البطولة المعروفة باسم"إم إل إس" (MLS).

ويملك الفريق 15 نقطة بعد 16 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات فقط وتلقى 11 هزيمة، واكتفى بتسجيل 15 هدفا، في حين استقبلت شباكه 21 هدفا.

ويتراجع إنتر ميامي بفارق 6 نقاط عن المركز التاسع، وهو المركز الأخير الذي يمنحه فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وأقال الفريق المدرب فيل نيفيل الأسبوع الماضي بعد النتائج الكارثية التي تناقض نتائج الموسم الماضي عندما احتل المركز السادس وتأهل إلى الأدوار الإقصائية التي تحدد الفائز باللقب. وحسب تقارير أميركية، فإن النادي يقترب من تعيين الأرجنتيني جيراردو مارتينو لقيادة الفريق في بقية مشوار الموسم.

Inter Miami in MLS this season: – 16 matches

– 5 wins

– 11 defeats

– 15 goals scored

– 21 goals conceded

– Bottom of the standings in their conference pic.twitter.com/9ildBAK6Da — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 7, 2023

وسبق لمارتينو العمل مع ميسي حينما تولى تدريب برشلونة في موسم 2013-2014، وأشرف كذلك على تدريبه في منتخب الأرجنتين بين عامي 2014 و2016.

واستعرضت "ماركا" زملاء ميسي الجدد في خط هجوم إنتر ميامي، وهم:

جوزيف مارتينيز

يلعب المهاجم الكولومبي مع إنتر ميامي منذ يناير/كانون الثاني 2023، حيث وصل للفريق قادما من أتالانتا يونايتد.

ظهر مارتينيز (30 عاما) مع إنتر ميامي في 17 مباراة، سجل فيها 3 أهداف فقط، وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.

ويُعد مارتينيز أسرع لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، حيث فعل ذلك مع فريقه السابق في 125 مباراة.

نيكولاس ستيفانيلي

وصل اللاعب الأرجنتيني إلى إنتر ميامي بالتزامن مع زميله مارتينيز قادما من فريق أيك سولنا السويدي، وله تجربة متواضعة مع عدة أندية في الأرجنتين وتشيلي وناد وحيد في قبرص هو أنورثوسيس فاماغوستا.

تُوج ستيفانيلي بلقب الدوري السويدي مع أيك سولنا في موسم 2017-2018، ومنذ انضمامه لإنتر ميامي سجل هدفين فقط في 18 مباراة.

ليوناردو كامبانا

في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، تعاقد إنتر ميامي مع كامبانا (22 عاما) قادما من وولفرهامبتون بشكل نهائي.

وسجل كامبانا 15 هدفا، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين في 39 مباراة مع فريقه الأميركي.

كورنتين جان

انتقل جان (27 عاما) إلى إنتر ميامي في صيف 2022 قادما من فريق لانس، وتُعد تجربة احترافه مع الفريق الأميركي الأولى له خارج فرنسا، ولعب جان 18 مباراة مع إنتر وسجل هدفا وحيدا مع تمريرتين حاسمتين.

روبي روبنسون

يعرف روبنسون أجواء الدوري الأميركي للمحترفين جيدا؛ فهو يلعب مع إنتر ميامي منذ إطلاق التسمية الجديدة للبطولة في 2020.

ومنذ ذلك الوقت لعب 46 مباراة وسجل 6 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.

جيك لاكافا

يلعب لاكافا في صفوف إنتر ميامي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وسجل هدفا وصنع آخر.

فيديريكو بيزارو

رغم أنه يلعب في مركز خط الوسط فإنه سيكون قريبا للغاية من ميسي على أرض الملعب، وفق "ماركا".

ويملك بيزارو خبرة كبيرة خاصة على الصعيد الدولي لتتويجه مع منتخب المكسيك بالكأس الذهبية في نسخة عام 2019.

ومن خط الوسط سجل بيزارو 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 56 مباراة.

حصة في الملكية

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن عرض الفريق الأميركي يصل إلى 54 مليون دولار في الموسم أو أكثر من مليون دولار في الأسبوع.

وتمثل هذه الخطوة انتصارا كبيرا لرابطة الدوري الأميركي للمحترفين التي رحبت بميسي، مع إضافة أنه لا يزال هناك عمل لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الرسمي.

وكتبت الرابطة عبر تويتر "أعظم لاعب عبر العصور سيأتي. الملايين من جماهير الدوري الأميركي للمحترفين في جميع أنحاء العالم ترحب بك يا ليو".

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لرويترز هذا الأسبوع إن ميسي كان يريد الانتقال لفريق يمكنه الحصول على حصة من ملكيته، ومن المتوقع أن يمهد عقده الطريق للقيام بذلك بعد اعتزاله.

وسيحصل أيضا على جزء من إيرادات محطة آبل التلفزيونية التي تبث مباريات الدوري، وسيكون قادرا على زيادة صفقة رعايته مع شركة أديداس.

ويحصل الدوري الأميركي على عائد ثابت يبلغ نحو 250 مليون دولار سنويا من آبل حتى الوصول لحد معين من الاشتراكات لمشاهدة المسابقة، وبعد ذلك يحصل على نسبة من إيرادات الاشتراكات.

ومن المتوقع أن يؤدي انتقال ميسي للدوري الأميركي إلى اشتراك المشاهدين في منصة البث التلفزيونية لآبل لمتابعة أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في العالم.

ويشترك ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق -الذي كان من أوائل النجوم الذين انتقلوا إلى أميركا وفاز مع لوس أنجلوس جالاكسي بلقب الدوري مرتين- في ملكية إنتر ميامي.