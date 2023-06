ميسي يختتم مسيرته مع إنتر ميامي متذيل الدوري الأميركي.. هذه تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني مع فريق بيكهام

بعد حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصيره وإعلان انتقاله إلى إنتر ميامي، تحول اهتمام جمهور كرة القدم حول العالم نحو النادي الأميركي، الذي سيكون الوجهة الثالثة في مسيرة "البرغوث" الاحترافية بعد برشلونة وباريس سان جيرمان.

ميسي اختار إنتر ميامي رغم العرض السعودي الضخم من نادي الهلال السعودي الذي تجاوز مليار يورو في موسمين، ورغم مساعي برشلونة لاستعادته من جديد.

وترى صحيفة "ماركا" (Marca) أن القرار لم يكن سهلا بالنسبة للنجم الأرجنتيني، حيث كان وعائلته يرغب في العودة إلى برشلونة، غير أن الظروف المالية والإدارية التي يعاني منها النادي الكتالوني حالت دون ذلك.

وأشارت إلى أن اختيار ميسي قد يبدو منطقيا بالانتقال إلى ميامي المملوك للنجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، لينافس في الدوري الأميركي للمحترفين الذي نما وتطور خلال السنوات الأخيرة، وفق ما تقوله "ماركا".

وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على فريق إنتر ميامي الذي تأسس عام 2018، ويعاني الأمرين في الدوري الأميركي خلال الموسم الحالي، إذ يحتل المركز 15 الأخير في القسم الشرقي من البطولة المعروفة باسم"إم إل إس" (MLS).

ويملك الفريق 15 نقطة بعد 16 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات فقط وتلقى 11 هزيمة، واكتفى بتسجيل 15 هدفا، في حين استقبلت شباكه 21 هدفا.

ويتراجع إنتر ميامي بفارق 6 نقاط عن المركز التاسع، وهو المركز الأخير الذي يمنحه فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وأقال الفريق المدرب فيل نيفيل الأسبوع الماضي بعد النتائج الكارثية التي تناقض نتائج الموسم الماضي عندما احتل المركز السادس وتأهل إلى الأدوار الإقصائية التي تحدد الفائز باللقب. وحسب تقارير أميركية، فإن النادي يقترب من تعيين الأرجنتيني جيراردو مارتينو لقيادة الفريق في بقية مشوار الموسم.

Inter Miami in MLS this season:

– 16 matches

– 5 wins

– 11 defeats

– 15 goals scored

– 21 goals conceded

– Bottom of the standings in their conference pic.twitter.com/9ildBAK6Da

— Barça Universal (@BarcaUniversal) June 7, 2023