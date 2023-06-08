ميسي: هناك من لا يريد عودتي إلى برشلونة.. أول تعليق للبرسا بعد إعلان "البولغا" انتقاله لإنتر ميامي الأميركي

أكد نادي برشلونة الإسباني تفهمه قرار نجمه الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي بعدم العودة للنادي الكتالوني والانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.

وذكر برشلونة -في بيان عبر موقعه الرسمي مساء أمس الأربعاء- أنه "في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، أخبر خورخي ميسي -والد ليونيل ووكيله- رئيس برشلونة خوان لابورتا بقرار ليونيل الانتقال إلى إنتر ميامي… وذلك رغم تقدم برشلونة بعرض في ضوء رغبة النادي وليونيل ميسي في أن يرتدي اللاعب قميص الفريق مجددا".

وأضاف البيان أن "لابورتا تفهم الأمر واحترم قرار ميسي برغبته في المنافسة بمسابقة ذات متطلبات أقل، بعيدا عن الأضواء والضغط الذي كان يتعرض له على مدار السنوات الماضية".

وأشار البيان إلى أن "لابورتا وخورخي ميسي اتفقا على العمل معا للترويج لحفل تكريم لائق من جانب جماهير برشلونة للاعب الذي كان وما زال وسيظل محبوبا من برشلونة".

وكان ميسي أعلن انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي في مقابلة مع صحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" الإسبانيتين أمس الأربعاء.

وقال ميسي: "اتخذت القرار، أنا ذاهب إلى ميامي.. لم أُنه الأمر بنسبة 100%، افتقد بعض الأشياء، لكننا قررنا المضي قدما".

وكان ميسي ارتبط أيضا بالعودة لناديه السابق برشلونة، لكنه أكد أن الأمور لم تسر على ما يرام، وأنه سيذهب إلى أميركا من أجل تحد جديد.

وحول اتصالاته مع الرئيس خوان لابورتا والمدرب تشافي هيرنانديز، أوضح أنه "في الواقع تحدثت مع لابورتا قليلا، مرة أو مرتين على الأكثر، ولكن كانت لدي كثير من الاتصالات مع تشافي، مُنذ أن وصل إلى النادي، تحدثنا أيضًا عن إمكانية عودتي، كُنا متحمسين للغاية، لأنه عندما ظهر شيء، كنا نُناقش الأمر، وما إذا سيكون ذلك جيدًا للفريق وله، وكُنا على اتصال دائما".

وأوضح "أعتقد أيضًا أن هناك أشخاصا لا يريدون عودتي، تماما كما في الوقت الذي لم يرغبوا فيه أن أبقى عندما اضطررت إلى المغادرة، مثل العديد من الأشخاص الذين أعرفهم والذين يريدون مني أن أعود وقاموا بالتعبير عن رغبتهم ونشرها على الملأ، فإن من المؤكد أن هناك أشخاصا في مجلس الإدارة لا يحبذون عودتي، ويعتقدون أن عودتي ليست جيدة للنادي".

وأوضح ميسي أنه "إذا لم تسر الأمور بشكل جيد مع برشلونة، أردت مغادرة أوروبا، والخروج من دائرة الأضواء والتفكير أكثر في عائلتي".

وتابع "أردت حقا وكنت متحمسا للعودة إلى برشلونة، لكن بعد ما مررت به من قبل حينما رحلت عن النادي، لم أرغب في أن أمر بالموقف نفسه مجددا، وأن أترك مصيري ومستقبلي في يد الآخرين".

وقال ميسي "سمعت بأن عليهم بيع لاعبين وتخفيض أجور آخرين، وفي الحقيقة لم أرغب في أن يحدث ذلك، أو أن أتحمل مسؤولية أمر مثل هذا".

وكشف ميسي عن أن قلبه كان يدفعه للعودة إلى ملعب "كامب نو"، لكنه كان يخشى أن تتسبب تلك الخطوة في مزيد من الأزمات مثلما حدث في المرة السابقة، موضحا "أردت البحث عن شيء آخر والقليل من الراحة الذهنية".

¿Que te parece el fichaje de Messi por el @InterMiamiCF? pic.twitter.com/SZ4hqVkBRF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 8, 2023

وأضاف "كانت لدي عروض من أندية أوروبية أخرى، لكنني لم أرغب في مناقشة ذلك، لأن فكري كان يتعلق بالذهاب إلى برشلونة.. إذا لم تسر الأمور مع برشلونة على ما يرام، وبعد تحليل الموقف، رأيت أن أترك كرة القدم الأوروبية، وذلك بعد الفوز بكأس العالم، وهو الأمر الذي كنت أحتاج إليه لإنهاء مسيرتي".

وأوضح النجم الأرجنتيني "أرغب في الذهاب والعيش في الولايات المتحدة بشكل مختلف والاستمتاع أكثر بالحياة اليومية مع نفس المسؤولية الملقاة على عاتقي بالفوز، والقيام بالأمور بشكل جيد، مع مزيد من راحة البال".

ورغم عدم عودته إلى برشلونة لاعبا، فإن ميسي -الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات- يعتزم العودة إلى المدينة مع عائلته "بالطبع سأحب أن أكون قريبا من النادي في المستقبل، والأكثر من ذلك هو أنني سوف أعيش في برشلونة، إن ذلك من الأمور الواضحة بالنسبة لعائلتي وزوجتي وأطفالي".

وأضاف "أتمنى -لا أعرف متى ولكن يوما ما- أن أتمكن من الإسهام بشيء للنادي وتقديم المساعدة، لأنه النادي الذي أحبه مثلما أقول دائما.. أقدّر حب الناس لي خلال مسيرتي، وأحب أن أكون هنا مجددا".