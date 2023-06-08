فيفا يكشف عن جوائز قياسية للمنتخب المتوج بكأس العالم 2023 للسيدات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن جوائز مالية قياسية لبطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات المقررة هذا الصيف، حيث ستحصل كل لاعبة من المنتخب المتوج باللقب على 270 ألف دولار.

وحدد الفيفا آليات توزيع الجوائز المالية القياسية في بطولة كأس العالم للسيدات التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا بين 20 يوليو/تموز و20 أغسطس/آب المقبلين.

وستضمن كل لاعبة مشاركة في البطولة الحصول على 30 ألف دولار، على الأقل، علما بأن متوسط راتب اللاعبة على مستوى العالم يقدر بمبلغ 14 ألف دولار، وفقا لتقرير الفيفا الصادر العام الماضي بهذا الشأن.

وأثنت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) على الفيفا "للاستماع إلى أصوات اللاعبات" فيما يتعلق بالأجور، وللعدالة في توفير الظروف فيما يتعلق بمنشآت التدريب ووسائل النقل التي ستوفر للاعبات المشاركات في مونديال السيدات مقارنة بكأس العالم 2022 لكرة القدم للرجال التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وكانت مجموعة تضم 150 لاعبة من 25 منتخبا، من بينها منتخبات إنجلترا وأسكتلندا وويلز وأيرلندا، قد خاطبت الفيفا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بتوفير ظروف متكافئة وضمان تقديم جوائز للاعبات تعادل 30% على الأقل من إجمالي الجوائز.

وفي الماضي، لم تكن هناك قيود تلزم الاتحادات الوطنية بتوزيع نسبة محددة من الجوائز المالية للمشاركة في كأس العالم، على اللاعبات المشاركات.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية المخصصة لمونديال السيدات 110 ملايين دولار وهو ما يزيد على 3 أضعاف الجوائز المالية لنسخة 2019 التي أقيمت في فرنسا، وستحصل اللاعبات على أكبر من 44% من قيمة الجائزة.