عمره 16 عاما وضمه ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو.. لماذا يغيب إندريك عن مباريات بالميراس؟

سلّط تقرير إسباني الضوء على معاناة يعيشها البرازيلي إندريك -صفقة ريال مدريد المستقبلية- مع ناديه الحالي بالميراس التي تتمثل في عدم إشراكه في أساسيا في مباريات الفريق.

وتعاقد ريال مدريد مع أندريك، يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، مقابل 60 مليون يورو على أن ينضم للفريق بشكل رسمي صيف 2024 عندما يبلغ السن القانونية (18 عاما).

وأكدت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن إندريك ظهر أساسيا في أول مباراة للفريق بالدوري البرازيلي وذلك يوم 15 أبريل/ نيسان 2023، ومنذ ذلك الوقت لم يبدأ أي مواجهة خلال 7 مباريات متتالية.

وفي الوقت نفسه، اكتفى أبيل فيريرا، مدرب بالميراس، بمنح إندريك دقائق قليلة، وهو الأمر الذي أثار عديدا من التساؤلات عن سبب ذلك، كما ضاعف قلق ريال مدريد بشأن إمكانية تطوره، خاصة وأنه يُنظر إلى اللاعب على أنه أحد النجوم البرازيلية القادمة بقوة إلى ساحة كرة القدم العالمية.

😐 El castigo a Endrick https://t.co/e6rr85k3gU — MARCA (@marca) June 7, 2023

وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك بالتأكيد أن أقران إندريك من أكاديمية بالميراس يحصلون على دقائق أكثر في الفريق الأول، مقارنة بعدد دقائق أقل للاعب الذي سينتقل إلى صفوف ريال مدريد صيف عام 2024.

ولم يشارك إندريك في مباراة فريقه الأخيرة ضد كوريتيبا التي انتهت بفوز بالميراس 3-1 ضمن الجولة التاسعة من الدوري البرازيلي، كما تابع من المدرجات المباراة التي سبقتها والتي كانت أمام فورتاليزا بمسابقة الكأس المحلية.

ووفقا لصحيفة ماركا، فإن إندريك جاهز بنسبة 100% لخوض المباريات ولا يعاني أي إصابة، ورغم ذلك لا يشارك بصورة منتظمة.

وتؤكد الصحيفة أن فيريرا يعمل بحذر شديد مع قضية إندريك الذي يعاني تقلبات في الأداء ولا يلعب بشكل جيد في المباريات ولا يظهر في التدريبات بالمستوى المطلوب.

😐 El castigo a Endrick https://t.co/e6rr85k3gU — MARCA (@marca) June 7, 2023

وتضيف: "في واقع الأمر، لا توجد أسباب تأديبية تدفع فيريرا إلى معاقبة إندريك، خاصة أن العلاقة الشخصية بين الثنائي جيدة جدا، كما أن اللاعب يحظى بشعبية كبيرة بين زملائه في غرفة الملابس".

وترى أنه باستبعاد اللاعب من المباريات الأخيرة، يسعى فيريرا إلى إيصال رسالة إلى إندريك البالغ من العمر 16 عاما، مفادها بأنه يجب عليه بذل مجهود أكبر في التدريبات وأخذ الأمور على محمل الجد.

وشارك إندريك أساسيا في مباراة بالميراس وكويابا في الجولة الافتتاحية من الدوري البرازيلي وسجل هدفه الوحيد حتى الآن بعد 5 دقائق من البداية، وكانت تلك آخر مباراة يبدأ فيها ضمن الـ11 لاعبا الأساسيين.

وبالإضافة إلى ما ذُكر، لم يلعب إندريك مع بالميراس أي دقيقة في 7 مباريات كاملة بجميع البطولات.