شاهد- بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من النهائي.. ويستهام يهزم فيورنتينا ويتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

توج فريق ويستهام يونايتد الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2-1 على فيورنتينا الإيطالي، في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت بملعب "إيدن أرينا" بالعاصمة التشيكية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، بينما كان الشوط الثاني مليئا بالحماس والندية والإثارة وتسجيل الأهداف.

وبادر النجم الجزائري سعيد بن رحمة بالتسجيل لويستهام في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما تعادل جياكومو بونافينتورا لفريقه في الدقيقة 67.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ومن ثم اللجوء للعب وقت إضافي، فاجأ جارود بوين الجميع بتسجيله الهدف الثاني لويستهام في الدقيقة 90، ليقود الفريق اللندني للتتويج بهذا اللقب القاري.