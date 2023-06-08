لا تزال أفراح الاتحاد مستمرة بعد تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد طول غياب، إذ تستعد جماهيره لاستقبال المهاجم الجديد كريم بنزيمة بحماس شديد، وتترقب رؤية اللاعب الفائز بالكرة الذهبية بالقميص الأصفر والأسود لأول مرة بملعبها.

وانضم النجم الفرنسي (35 عاما)، قائد ريال مدريد والذي حقق 25 لقبا مع الفريق الإسباني، للاتحاد يوم الثلاثاء الماضي بعقد ضخم حتى 2026 بعد ترك ريال مدريد بالتراضي.

وستكون الجماهير على موعد مع رؤيته اليوم الخميس في ملعب الجوهرة المشعة لأول مرة وهو يرتدي قميص الاتحاد، ومن المنتظر أن يحمل القميص رقم 9 لينتزعه من المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي هذا الموسم.

وطرح الاتحاد عبر موقعه الرسمي التذاكر الخاصة بحفل الاستقبال أمس الأربعاء بسعر يبدأ بتسعة ريالات (2.40 دولار)، وتهافتت الجماهير عليها.

وبيعت أكثر من 56 ألف تذكرة خلال ساعات قليلة في الملعب الذي يسع حوالي 62 ألف متفرج.

وقال محمود عبد الرحمن، الذي يشجع الاتحاد منذ طفولته، عن انتقال بنزيمة "الأمر عاطفي للغاية. انتقل بنزيمة من فريقي الذي أشجعه في أوروبا (ريال مدريد) إلى فريقي المحلي، وهذا شعور جميل جدا".

تأثير رونالدو

يرى عبد الرحمن (23 عاما) أن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي لعب دورا في جذب ألمع النجوم للمملكة.

وقال عن رده حين علم بمفاوضات الاتحاد مع بنزيمة "لم أستبعد حدوث الصفقة لأن كل شيء وارد بعد قدوم رونالدو".

ويبدو أن مفاجآت الاتحاد لجماهيره لن تتوقف عند التوقيع مع بنزيمة، إذ يقترب من التعاقد مع مواطنه نغولو كانتي لاعب وسط تشلسي والفائز بكأس العالم 2018.

وتأتي تدعيمات الاتحاد قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال عبد الرحمن عن صفقات الاتحاد "قبل بنزيمة وكانتي فرصتنا في الفوز بدوري أبطال آسيا كانت 20%، الآن أصبحت 90%. كما أننا سنصل لمراحل متقدمة في كأس العالم للأندية ولم لا نحققها؟".

وخلال مشاركته الوحيدة، تأهل الاتحاد للمربع الذهبي للبطولة التي أقيمت في اليابان عام 2005.

معضلة حمد الله

ستدور التساؤلات حول مستقبل المهاجم المغربي حمد الله مع الفريق بعد انضمام بنزيمة، مما يضع جماهير الاتحاد في حيرة.

ولعب حمد الله، الذي يصغر بنزيمة بثلاث سنوات، دورا محوريا في التتويج بلقب الدوري السعودي لأول مرة منذ 2009 حين سجل 21 هدفا في الموسم المنقضي.

وترى دينا سلامة، التي تشجع الاتحاد منذ 2016، أن الموقف معقد، وتقول "أشعر أن الأفضل هو رحيل حمد الله لكن في الوقت نفسه الفريق يحتاجه للمنافسة على البطولات الكثيرة التي يشارك فيها. فوجوده على مقاعد البدلاء أمر مهم.. وإن شاء الله نأمل في حصد كل البطولات مع حمد الله وكريم".

وأضافت "أشعر بفخر وفرح وحزن لانتقال بنزيمة، والسبب هو أنني أحبه للغاية لأنني أشجع ريال مدريد ولأنه قادم إلى بلدي ومتحمس للعب بها لكني حزينة لأنني كنت أتمنى أن يحصد بطولة أخرى مع ريال مدريد قبل خروجه من الفريق".

وتابعت "لكن حزني على خروجه من الفريق أقل لأنه سيلعب في السعودية وللاتحاد وليس للهلال أو النصر أو الأهلي لأنني كنت سأنهار في هذه الحالة".

وعكست دينا حالة الحماس التي يشعر بها جمهور الاتحاد حين قالت "في السابق كنت أحضر أغلب المباريات في ملعب الجوهرة، لكن بعد قدوم بنزيمة لن أفوت أي لقاء".