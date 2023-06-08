الرجاء المغربي يفسخ عقد مدربه التونسي "الكبير"

قال نادي الرجاء المغربي في بيان رسمي إن منذر الكبير تغيب عن مهامه بفريق كرة القدم الأول لمدة أسبوع دون مبرر، مما اعتبره فسخا للتعاقد من جانب مدرب منتخب تونس السابق.

وذكر ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري في المغرب بعد غريمه الوداد أمس الأربعاء "عاين المكتب المديري (الإدارة) الغياب المتواصل وغير المبرر للسيد منذر الكبير مدرب الفريق الأول عن مقر عمله بالنادي وعن تدريبات الفريق منذ يوم الاثنين 29 مايو/أيار الماضي وحتى الاثنين الخامس من يونيو/حزيران الجاري".

وأضاف الرجاء الذي خرج من دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري، أن هذا الغياب يشكل "خرقا للمقتضيات التعاقدية والالتزامات المهنية والاحترافية للسيد منذر الكبير تجاه النادي".

واعتبر أن تصرفات الكبير (53 عاما) تعني "فسخا للعقد مع النادي بصفة أحادية"، مشيرا إلى أن النادي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الكبير الذي تولى القيادة في سبتمبر/أيلول الماضي خلفا لفوزي البنزرتي.

ويحتل الرجاء المركز السادس بدوري المحترفين بفارق 21 نقطة خلف الجيش الملكي المتصدر، و20 نقطة عن الوداد قبل 4 جولات من النهاية.