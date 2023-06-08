اعترف برغبته في الانتقال لبرشلونة.. شقيق أمرابط يؤكد تلقيه عروضا من أندية أوروبية كبيرة

اعترف نور الدين أمرابط برغبة شقيقه الدولي المغربي سفيان أمرابط بالانتقال إلى الدوري الإسباني وبالتحديد إلى نادي برشلونة، لكنه أكد وجود خيارات أخرى في ظل الظروف الاقتصادية للنادي الكتالوني.

وخسر سفيان وفريقه فيورنتينا الإيطالي المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي أمام ويست هام يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1-2 التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب فورتونا أرينا في مدينة براغ التشيكية.

وخلال وجوده في تحليل المباراة من داخل أرض الملعب لإحدى القنوات التلفزيونية، وردا على سؤال حول إمكانية انتقال سفيان أمرابط إلى ويست هام يونايتد أجاب نور الدين "لا، هو يريد اللعب لأندية القمة".

🔴🔵 Nordin, hermano de Sofyan Amrabat: "Quiere jugar en España y el Barça está en lo más alto"https://t.co/HcTUwbpO53 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 8, 2023

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية "أمنيته أن يلعب في الدوري الإسباني وتحديدا في برشلونة". وواصل "هو موجود في قائمة اللاعبين الذين يريد برشلونة التعاقد معهم ولكنكم تعرفون بالفعل الوضع المالي للنادي".

وأكد نور الدين أمرابط أن شقيقه سفيان لديه العديد من العروض من قبل أندية أوروبية.

ويأتي التصريح الأخير لنور الدين تأكيدا لما نشرته صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية قبل أيام بسعي العديد من الأندية الأوروبية لضم أمرابط في سوق الانتقالات الصيفية وعلى رأسها مانشستر يونايتد.

وبيّنت أن إدارة مانشستر يونايتد جادة للغاية في مساعيها للحصول على توقيع أمرابط وقد بدأت منذ أيام اتصالات بنظيرتها في فيورنتينا.

🔵🔴 | #FCB 💬 "El Barça está en el 🔝 de preferencias de Amrabat" 📌 Su hermano Nordin ha hablado acerca de la situación del internacional marroquí y ha sido contundente 🖇️https://t.co/cfTvHZZRZi pic.twitter.com/zi3QrqCQnD — Diario SPORT (@sport) June 8, 2023

وينتهي عقد أمرابط مع الفيولا في أواخر يونيو/حزيران 2024، لذا لن يمانع النادي الإيطالي رحيله في حال وصول عرض جيد حتى لا يخسر اللاعب مجانا في صيف العام المقبل.

ويسعى مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز للتعاقد مع لاعب خط وسط دفاعي لتعويض رحيل اللاعب سيرجيو بوسكيتس حيث أبلغ الإدارة بضرورة تركيز جهودها على هذا الملف.

وأكدت "ماركا" أن سفيان أمرابط هو أحد الأسماء الموجودة بالفعل على طاولة برشلونة من أجل التعاقد مع أحدها في "الميركاتو" الصيفي.

لكن ما يحول دون إتمام الصفقة وتحقيق رغبة سفيان أمرابط في الدفاع عن ألوان البلوغرانا هو الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه برشلونة.

وإلى جانب أمرابط توجد أسماء مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)، روبن نيفيز (وولفرهامبتون)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ).

ويُعد زوبميندي هو الخيار المفضل بالنسبة لتشافي لكن ريال سوسيداد لا ينوي التفاوض حول بيعه لبرشلونة المُطالب بدفع 60 مليون يورو في حال أراد ضم اللاعب، وفق "ماركا".