مُتهم بتهريب الكوكايين والشروع في القتل.. لاعب هولندي يضع المغربي زياش في ورطة

وضع الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي نفسه في حرج كبير بظهوره مع زميل سابق له يواجه تهما خطيرة للغاية، وذلك في حفل نظمته إحدى الشركات في العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (daily mail) البريطانية أن زياش تواجد في عطلة الأسبوع الماضي مع الهولندي كوينسي بروميس، زميله السابق في أياكس أمستردام، المتهم من قبل الادعاء في هولندا بمحاولة تهريب نحو 1370 كيلوغراما من الكوكايين إلى البلاد، وذلك قبل أسبوع واحد فقط.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن نظيرتها "إن أو إس" (NOS) الهولندية أن بروميس شارك في استيراد وتهريب شحنتين كبيرتين تحتويان على 650 و713 كيلوغراما من الكوكايين، تبلغ قيمتها 75 مليون يورو، لكن تم اعتراضهما في أنتويرب في يناير/كانون الثاني 2020.

ziyech is enjoying a good time at the moment he is in Russia, and in the near future we will see him back in Morocco, stay healthy ziyech enjoy your holiday well 💚 pic.twitter.com/TIOyexzIte

