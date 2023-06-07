مُتهم بتهريب الكوكايين والشروع في القتل.. لاعب هولندي يضع المغربي زياش في ورطة

وضع الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي نفسه في حرج كبير بظهوره مع زميل سابق له يواجه تهما خطيرة للغاية، وذلك في حفل نظمته إحدى الشركات في العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (daily mail) البريطانية أن زياش تواجد في عطلة الأسبوع الماضي مع الهولندي كوينسي بروميس، زميله السابق في أياكس أمستردام، المتهم من قبل الادعاء في هولندا بمحاولة تهريب نحو 1370 كيلوغراما من الكوكايين إلى البلاد، وذلك قبل أسبوع واحد فقط.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن نظيرتها "إن أو إس" (NOS) الهولندية أن بروميس شارك في استيراد وتهريب شحنتين كبيرتين تحتويان على 650 و713 كيلوغراما من الكوكايين، تبلغ قيمتها 75 مليون يورو، لكن تم اعتراضهما في أنتويرب في يناير/كانون الثاني 2020.

ziyech is enjoying a good time at the moment he is in Russia, and in the near future we will see him back in Morocco, stay healthy ziyech enjoy your holiday well 💚 pic.twitter.com/TIOyexzIte — nia_🍃 (@rainbowcloud_hs) June 5, 2023

وخضع بروميس للمحاكمة، وذلك بانعقاد الجلسة الأولى أمس الثلاثاء، ومن المحتمل أن يصدر ضده حكم بالسجن فترة طويلة، وفق "ديلي ميل".

وبالإضافة إلى ذلك، وُجهت إلى بروميس -الذي دافع عن ألوان سبارتاك موسكو في الموسمين الأخيرين- تهمة الاعتداء على ابن عمه، الذي أصابه بسكين في الركبة.

ووقعت تلك الحادثة خلال مناسبة عائلية في أمستردام في يوليو/تموز 2020، واتهم اللاعب في البداية بالشروع في القتل، لكن القاضي رأى أنه لا توجد أدلة كافية تدين بروميس.

وبالنظر إلى هذه المعطيات؛ أثار وجود زياش إلى جانب بروميس جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق الصحيفة البريطانية.

وتزامل اللاعبان (زياش وبروميس) في أياكس موسما واحدا، قبل أن ينتقل المغربي إلى تشلسي في صيف عام 2020.

وتتوقع "ديلي ميل" رحيل زياش عن تشلسي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما لعب 3 مواسم ظهر خلالها في 107 مباريات في جميع البطولات، مسجلا 14 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه.

كما تُوج زياش بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

أما الهولندي بروميس فلعب هذا الموسم 2022-2023 مع سبارتاك موسكو 37 مباراة، سجل خلالها 25 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.