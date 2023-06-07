ميسي يحسم موقفه بشأن وجهته المستقبلية

تزعم صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيلعب الموسم المقبل بقميص إنتر ميامي الأميركي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وتضيف الصحيفة أن اللاعب حسم قراره، ولكنه لم يوقع بعد العقد المقدم من الفريق الأميركي.

وفي حال صدقت معلومات "ماركا"، فإن "البولغا" يكون قد رفض بذلك عرض الهلال السعودي المقدر بمليار يورو في موسمين، وفضل كذلك عدم انتظار أن يحل البرسا مشاكله المالية.

وتضيف الصحيفة أن القرار لم يكن سهلا، فمن ناحية كان ميسي يمني النفس بالعودة إلى برشلونة، وكانت عائلته تنتظر بفارغ الصبر العودة إلى المدينة التي ولد فيها أبناؤه، ولكن الموضوع يحتاج إلى وقت وربما لا يكون مضمونا.

وكانت هناك حوارات واجتماعات عدة بين خورخي ميسي وكيل ووالد "البولغا" مع خوان لابورتا رئيس البرسا؛ وبدوره أكد النادي الكتالوني أنه يستطيع تسجيل ميسي في الميركاتو الصيفي الحالي ولكنه يحتاج وقتا.

غير أن "ليو" لا يريد الانتظار وتكرار تجربة عام 2021 عندما وجد نفسه خارج النادي ومضطرا للمغادرة إلى باريس سان جيرمان.

أما عرض الهلال السعودي الخرافي -إذ من المستحيل أن يحصل على راتب مليار يورو بموسمين في أي مكان آخر- فلم يكن مغريا على المستوى الرياضي، وميسي يريد بطولة تنافسية يلعب فيها تحضيرا لمشاركته بكامل لياقته وقوته البدنية في كوبا أميركا 2024، وهذا -حسب الصحيفة- لن يتحقق له في السعودية، وهناك عامل إضافي هو رفض عائلة ميسي العيش في السعودية.

وكان الحل أمامه هو عرض إنتر ميلان الأميركي، فميسي يريد الابتعاد قليلا عن اللعب في المستوى العالي بأوروبا. وتضيف الصحيفة أن الدوري الأميركي بطولة قوية، ولكنها ليست كالدوريات الأوروبية غير أنها بطولة تنافسية وجماهيرية.

والضغط في الدوري الأميركي أقل والعيش في أميركا مغر للعائلة، إضافة إلى أن مدينة ميامي فيها كثير من المتحدثين باللغة الإسبانية، وهذا عامل إضافي لميسي وعائلته، أما على الصعيد المادي فالعرض جيد، ولهذا اختار ميسي إنتر ميامي.

وتكشف صحيفة "سبورت" الكتالونية عن أن عرض الفريق الأميركي يصل إلى 54 مليون دولار في الموسم أو أكثر من مليون دولار في الأسبوع.

وتوضح صحيفة "ذي أثلتيك" (The Athletic) البريطانية أن شركات عالمية مثل "أديداس" (Adidas) و"آبل" (Apple) والدوري الأميركي كانت تأمل في جذب قائد الأرجنتين إلى الولايات المتحدة من خلال عقود وصفقات تجارية مربحة.

يذكر أن ميسي يمتلك شقة خرافية في ميامي تبلغ قيمتها نحو 9 ملايين دولار مطلة على الشاطئ.

بدورها، ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ميسي يحاول البحث عن أي طريقة يعود فيها إلى البرسا، ولو لموسم واحد يودع في نهايته جماهير "البلوغرانا".

ويحاول والده جاهدا مع الهلال السعودي أو إنتر ميامي للتعاقد معه وإعارته لموسم واحد إلى البرسا، ولكن هذا الطرح صعب جدا أن يمضي فيه أي من الأطراف لأن الفريقين السعودي والأميركي يريدان ضم اللاعب مباشرة.

وخلال الاجتماع الأخير بين لابورتا وخورخي ميسي نوقش هذا المقترح، لكن لم يكن من الممكن إيجاد الصيغة المثالية للعملية حتى تؤتي ثمارها.