ميسي من المباراة الأولى التي طرد خلالها إلى التتويج بمونديال قطر.. "آبل تي في+" تبث وثائقيا عن الأسطورة مع الأرجنتين

أعلنت منصة "آبل تي في+" (+Apple TV) للبث التدفقي -أمس الثلاثاء- أنها ستعرض مسلسلا وثائقيا من 4 حلقات يرافق من كثب قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي خلال رحلته مع المنتخب إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

وأوضحت "آبل تي في+" التي لم تحدد موعدا لعرض السلسلة، أن المسلسل "يواكب في الكواليس حصريا النجم العالمي ليونيل ميسي" الذي سجل 7 أهداف في قطر، من بينها اثنان في المباراة النهائية المثيرة التي انتهت بفوز بلاده على فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 2-2 ثم الوقت الإضافي 3-3.

ويتتبع المسلسل -الذي أنتجته شركة "سماغلر إنترتينمنت"- مسيرة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني منذ ارتدائه ألوانه للمرة الأولى عام 2005، في مباراة نال فيها بطاقة حمراء فور دخوله الملعب، وصولا إلى فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة وهو في الـ35 من عمره، خلال المونديال الخامس الذي شارك فيه.

وتتنافس منصات البث التدفقي بشراسة منذ سنوات في مجال الأفلام الوثائقية الرياضية، إذ تسعى بهذه الوثائقيات إلى جذب المشتركين، مع أنها لا تنقل مباشرة أي مباريات رياضية تقريبا، نظرا للتكلفة العالية للحصول على حقوق البث.

ومن السلاسل التي حققت نجاحا باهرا في هذا السياق على منصات البث التلفزيوني، يأتي الوثائقي "ذا لاست دانس" المكون من 10 حلقات -الذي عرضته منصتا "إي إس بي إن" (ESPN) و"نتفليكس" (Netflix) في خضم جائحة كوفيد-19 عام 2020- عن آخر فوز لفريق شيكاغو بولز مع نجمه مايكل جوردان في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة "إن بي إيه" (NBA) عام 1998.

وأعلن ليونيل ميسي مغادرته فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما لعب في صفوفه موسمين، ولكن من دون تحديد النادي الذي سينتقل إليه نجم برشلونة الإسباني السابق.