كين أم اللاعب المفضل لأنشيلوتي وبيريز.. من خليفة بنزيمة في ريال مدريد؟

ذكرت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال الألماني كاي هافيرتز، لاعب تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، إلى ريال مدريد على الأرجح لن تتم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يهدف للتعاقد مع هاري كين، لاعب توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي، ليكون خليفة كريم بنزيمة الذي انتقل لفريق اتحاد جدة السعودي.

ووفقا لماركا، يمكن أن تتراوح قيمة انتقال كين إلى الريال بين 80 و100 مليون يورو.

ولدى كين (29 عاما) عقد مع توتنهام حتى 2024، لكنه يرغب في الرحيل عن الفريق.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت مؤخرا أن الانتقال المحتمل لهافيرتز (23 عاما) من تشلسي إلى مدريد يمكن أن تتم في أسرع وقت.

ووفقا لهذا، يعد هافيرتز اللاعب المفضل لكارلو أنشيلوتي مدرب الريال وفلورنتينو بيريز رئيس النادي لخلافة بنزيمة.

كما أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى رغبة الريال في التعاقد مع لاعب ليفركوزن السابق، لكنها ذكرت أن المرشح الأول كان كين.

ورحل بنزيمة عن الريال بعدما قضى معه 14 عاما، وانتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي؛ لذلك يبحث الريال عن تعزيز الفريق بمهاجم صريح.

ولعب هافيرتز في هذا المركز مع تشلسي والمنتخب الألماني. وفي الموسم الماضي، سجل 7 أهداف في الدوري الإنجليزي مع تشلسي.

وبعدما احتل تشلسي المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي، وابتعد عن المشاركة في دوري الأبطال، فإنه يتوقع أن يجري تعديلات كبيرة في الفريق.

ولدى هافيرتز عقد مع تشلسي حتى 2025، لكن من المفترض أن يتمكن اللاعب من الرحيل عنه مقابل ما يقرب من 60 مليون يورو.