غاب عنها رونالدو والمغربي حمد الله هداف البطولة.. التشكيلة المثالية للدوري السعودي

كشفت شبكة "أوبتا" (OPTA) العالمية للإحصاءات عن التشكيلة المثالية للدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022-2023، الذي انتهى مؤخرا بتتويج نادي الاتحاد، وكان مفاجئا خلوها من أسماء بارزة على رأسها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي التشكيلة المثالية وتسبب بجدل واسع بين الجماهير السعودية سواء بسبب بعض الاختيارات غير المتوقعة، أو غياب أسماء من المتوقع حضورها بعد نهاية المسابقة.

ولم تضم التشكيلة المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري برصيد 21 هدفا والذي قاد الاتحاد لحصد اللقب بعد صيام دام 14 عاما، ولا وصيفه البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر الذي سجل 20 هدفا.

وكان الغياب الأبرز كذلك للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر في فترة الانتقالات الشتوية، وسجل 14 هدفا.

وفي مقابل غياب هداف الدوري ووصيفه، وُجد في التشكيلة ثالث ورابع الهدافين وهما النيجيري أوديون إيغالو وفراس البريكان، اللذان سجلا 19 و18 هدفا على التوالي، وكذلك مهاجم الفتح، المغربي مراد باتنا الذي سجل 10 أهداف.

وجاءت التشكيلة المثالية للدوري السعودي لموسم 2022-2023 وفق شبكة "أوبتا" على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي (الاتحاد).

خط الدفاع: جيسلان كونان (النصر) وأحمد شراحيلي (الاتحاد) وأحمد حجازي (الاتحاد) ومد الله العليان (الاتحاد).

خط الوسط: رومارينيو (الاتحاد) ولويس غوستافو (النصر) وأليخاندرو كاكو (التعاون).

خط الهجوم: فراس البريكان (الفتح) وأوديون إيغالو (الهلال) ومراد باتنا (الفتح).