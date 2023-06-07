"رفضتُ عرض الهلال ولم أرد تكرار تجربة برشلونة السابقة".. ميسي يعلن انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم الماضي 2022-2023.

وقال ميسي في مقابلة مع الصحيفتين الكتالونيتين "سبورت" (SPORT) و"موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo)، إنه اتخذ قراره واختار الدفاع عن ألوان فريق إنتر ميامي، رغم أن رغبته كانت العودة إلى برشلونة الذي حقق معه نجاحات أسطورية.

وقال إنه "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من العودة إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى ميامي لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر".

وأردف قائلا إنه "ذاهب بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد، ولكن بمزيد من الهدوء".

وأشار إلى أن الاتفاق مع إنتر ميامي لم يتم بشكل كامل، وتبقت بعض التفاصيل قبل إبرام العقد معه.

وتابع "البرغوث" "كنت متحمسا جدا للعودة، لكن بعد تجربة خروجي قبل عامين لم أرغب في تكرار نفس الموقف وانتظار ما سيحدث وأرهن مصيري ومستقبلي في يد غيري".

وشدد النجم الأرجنتيني على أن العامل المالي لم يكن له أي دور في قراره، مضيفا "لو كان الأمر يتعلق بالمال، لكنت ذهبت إلى السعودية أو أي مكان آخر. لقد عُرض علي الكثير من المال، لكني اخترت إنتر ميامي".

وختم "أغادر أوروبا رغم أنه وصلني عدة عروض من فرق أوروبية ولكنني لم أدرسها، لأن هدفي في أوروبا هو العودة إلى برشلونة".