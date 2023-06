حمد الله أول ضحايا بنزيمة في الاتحاد السعودي.. هل يتكرر سيناريو إطاحة رونالدو بـ"أبو بكر"؟

كان من الصعب على الاتحاد بطل السعودية التفريط في فرصة التعاقد مع كريم بنزيمة الذي يحمل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لكن قد لا تكون كل تداعيات الصفقة إيجابية، حيث تضع مستقبل عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي على المحك.

فبمجرد تعاقد بطل الدوري السعودي أمس الثلاثاء مع ثاني هدافي ريال مدريد على مدار تاريخه برصيد 354 هدفا وبعد مسيرة حافلة امتدت على مدار 14 موسما، أعلن نادي الاتحاد أن المهاجم الفرنسي سيرتدي القميص رقم 9 على حساب الهداف المغربي حمد الله.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB

