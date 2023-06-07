حمد الله أول ضحايا بنزيمة في الاتحاد السعودي.. هل يتكرر سيناريو إطاحة رونالدو بـ"أبو بكر"؟

كان من الصعب على الاتحاد بطل السعودية التفريط في فرصة التعاقد مع كريم بنزيمة الذي يحمل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لكن قد لا تكون كل تداعيات الصفقة إيجابية، حيث تضع مستقبل عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي على المحك.

فبمجرد تعاقد بطل الدوري السعودي أمس الثلاثاء مع ثاني هدافي ريال مدريد على مدار تاريخه برصيد 354 هدفا وبعد مسيرة حافلة امتدت على مدار 14 موسما، أعلن نادي الاتحاد أن المهاجم الفرنسي سيرتدي القميص رقم 9 على حساب الهداف المغربي حمد الله.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

كما بدأت بعض حسابات المشجعين المرتبطة بالنادي السعودي تروج لفكرة رحيل حمد الله بعد قدوم بنزيمة.

تأكد رحيل عبدالرزاق حمدالله عن نادي الاتحاد ، ونادي الاتحاد مستعد لاستقبال العروض لنقل اللاعب . – عام ونصف لن ننساها ، شكراً عبدالرزاق 💔🙏🏻 pic.twitter.com/BsYsrZmZ93 — المدرج | الذهبي (@A1modrj) June 6, 2023

وكان المغربي حمد الله من أهم الأسلحة الهجومية لنادي الاتحاد خلال الموسم الماضي، وخطف الأضواء في نفس مركز بنزيمة كرأس حربة صريح، مستغلا خبرته الكبيرة كبطل وهدّاف سابق للمسابقة.

وسجل حمد الله البالغ عمره 32 عاما، والذي يصغر بنزيمة بـ3 سنوات، 21 هدفا في 26 مباراة ونال لقب هداف المسابقة بعد منافسة مع اثنين من أبرز الهدافين أندرسون تاليسكا وأوديون إيغالو.

والأهم من عدد الأهداف، أن حمد الله كان حاسما في المباريات الكبيرة، وكان من أبرز أسباب عودة الاتحاد إلى منصة التتويج في الدوري السعودي للمحترفين ولأول مرة منذ 2009.

كواليس التتويج🏆 🎙حامد البلوي: لا يوجد بيننا خلاف، وهدفنا مصلحة الاتحاد pic.twitter.com/3WFcWR4pyw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 5, 2023

وبعد حسم لقب هداف الدوري السعودي للمرة الثالثة، بدا حمد الله، الذي أحرز أكثر من 100 هدف في المسابقة، واثقا في إمكاناته حتى مع وجود تكهنات عن وجود مفاوضات بين الاتحاد وبنزيمة.

حمد الله يرحب ببنزيمة

وقال حمد الله قبل أقل من أسبوع واحد "أي لاعب يأتي مرحبا به ويقدر يساعد الفريق يا مرحبا به ونحن ما عندنا مشكلة".

وأضاف "نحن لاعبون كبار وتعودنا على المنافسة داخل الفريق وخارج الفريق ونحن موجودون لأي شيء".

🚨🚨🚨 قدوم بنزيما؟ عبدالرزاق حمدالله: ياخي اي لاعب يجي مرحبًا به ويقدر يساعد الفريق يا مرحب به واحنا ما عندنا مشكلة، واحنا لاعبين كبار وتعودنا على المنافسة داخل الفريق وخارج الفريق واحنا موجودين لاي شيء.

(@FaresAlfazi) @Mediaitti1

pic.twitter.com/Tqg9yQzAjU — ITTI MANIA – اتي مانيا (@IttiMania) June 1, 2023

ولم يصدر أي تعليق علني من حمد الله بعد تعاقد الاتحاد مع بنزيمة وحصول المهاجم الفرنسي على رقم قميصه، وربما مركزه أيضا.

لكن طالما أنّ بنزيمة سليم، فمن المنتظر أن حمد الله سيفقد موقعه كمهاجم أساسي، وكما يبدو من الصعب تغيير مركزه في التشكيلة في ظل افتقاره لسرعة ومهارة اللاعب الجناح على سبيل المثال.

وتتلخص قوة حمد الله في تمركزه السليم وتحركاته الخطيرة والذكية داخل وحول منطقة الجزاء ولمساته القاتلة في شباك المنافسين.

لكن ربما يكون من سوء حظ المهاجم المغربي، الذي مدد تعاقده مع الاتحاد حتى 2025، أن هذه تقريبا نفس نقاط قوة بنزيمة؛ ما يعني صعوبة مشاركتهما معا من الناحية الخططية في التشكيلة الأساسية.

وستكشف الأيام القادمة إن كان حمد الله سيقبل دورا أقل أهمية، أم سيبحث عن تجربة أخرى كما فعل الكاميروني فينسن أبو بكر مهاجم النصر السابق في يناير/كانون الثاني الماضي الذي أطاح به التعاقد مع كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد وزميل بنزيمة السابق.

حتى اللحظه لم يتم اتخاذ اي قرار برحيل او بقاء اللاعب " عبدالرزاق حمدالله " ، بينما تاكد رحيل ( برونو هنريكي – طارق حامد – هيلدر كوستا ) pic.twitter.com/yFO26g17gQ — عبدالله الشهري (@biq__) June 7, 2023