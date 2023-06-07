رياضة

حمد الله أول ضحايا بنزيمة في الاتحاد السعودي.. هل يتكرر سيناريو إطاحة رونالدو بـ"أبو بكر"؟

بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي المصدر: الحساب الرسمي لنادي الاتحاد العربي السعودي على تويتر
بنزيمة يحمل قميص فريق الاتحاد السعودي (نادي الاتحاد)
7/6/2023

كان من الصعب على الاتحاد بطل السعودية التفريط في فرصة التعاقد مع كريم بنزيمة الذي يحمل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لكن قد لا تكون كل تداعيات الصفقة إيجابية، حيث تضع مستقبل عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي على المحك.

فبمجرد تعاقد بطل الدوري السعودي أمس الثلاثاء مع ثاني هدافي ريال مدريد على مدار تاريخه برصيد 354 هدفا وبعد مسيرة حافلة امتدت على مدار 14 موسما، أعلن نادي الاتحاد أن المهاجم الفرنسي سيرتدي القميص رقم 9 على حساب الهداف المغربي حمد الله.

 

كما بدأت بعض حسابات المشجعين المرتبطة بالنادي السعودي تروج لفكرة رحيل حمد الله بعد قدوم بنزيمة.

وكان المغربي حمد الله من أهم الأسلحة الهجومية لنادي الاتحاد خلال الموسم الماضي، وخطف الأضواء في نفس مركز بنزيمة كرأس حربة صريح، مستغلا خبرته الكبيرة كبطل وهدّاف سابق للمسابقة.

وسجل حمد الله البالغ عمره 32 عاما، والذي يصغر بنزيمة بـ3 سنوات، 21 هدفا في 26 مباراة ونال لقب هداف المسابقة بعد منافسة مع اثنين من أبرز الهدافين أندرسون تاليسكا وأوديون إيغالو.

والأهم من عدد الأهداف، أن حمد الله كان حاسما في المباريات الكبيرة، وكان من أبرز أسباب عودة الاتحاد إلى منصة التتويج في الدوري السعودي للمحترفين ولأول مرة منذ 2009.

وبعد حسم لقب هداف الدوري السعودي للمرة الثالثة، بدا حمد الله، الذي أحرز أكثر من 100 هدف في المسابقة، واثقا في إمكاناته حتى مع وجود تكهنات عن وجود مفاوضات بين الاتحاد وبنزيمة.

حمد الله يرحب ببنزيمة

وقال حمد الله قبل أقل من أسبوع واحد "أي لاعب يأتي مرحبا به ويقدر يساعد الفريق يا مرحبا به ونحن ما عندنا مشكلة".

وأضاف "نحن لاعبون كبار وتعودنا على المنافسة داخل الفريق وخارج الفريق ونحن موجودون لأي شيء".

ولم يصدر أي تعليق علني من حمد الله بعد تعاقد الاتحاد مع بنزيمة وحصول المهاجم الفرنسي على رقم قميصه، وربما مركزه أيضا.

لكن طالما أنّ بنزيمة سليم، فمن المنتظر أن حمد الله سيفقد موقعه كمهاجم أساسي، وكما يبدو من الصعب تغيير مركزه في التشكيلة في ظل افتقاره لسرعة ومهارة اللاعب الجناح على سبيل المثال.

وتتلخص قوة حمد الله في تمركزه السليم وتحركاته الخطيرة والذكية داخل وحول منطقة الجزاء ولمساته القاتلة في شباك المنافسين.

لكن ربما يكون من سوء حظ المهاجم المغربي، الذي مدد تعاقده مع الاتحاد حتى 2025، أن هذه تقريبا نفس نقاط قوة بنزيمة؛ ما يعني صعوبة مشاركتهما معا من الناحية الخططية في التشكيلة الأساسية.

وستكشف الأيام القادمة إن كان حمد الله سيقبل دورا أقل أهمية، أم سيبحث عن تجربة أخرى كما فعل الكاميروني فينسن أبو بكر مهاجم النصر السابق في يناير/كانون الثاني الماضي الذي أطاح به التعاقد مع كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد وزميل بنزيمة السابق.

المصدر : الجزيرة + رويترز