تيتيباس يبرر هزيمته المنكرة أمام ألكاراز بالقيلولة والحبوب المنومة وتوقيت المباراة

أرجع ستيفانوس تيتيباس هزيمته المنكرة بثلاث مجموعات متتالية أمام كارلوس ألكاراز المصنف أول عالميا في دور الثمانية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إلى القيلولة والحبوب المنومة التي تناولها قبل المباراة وكذلك اللعب في وقت متأخر من المساء.

وتفوق ألكاراز على منافسه تيتيباس المصنف خامسا بنتيجة 6-2 و6-1 و7-6 بعرض مذهل، رغم انتفاضة تيتيباس لفترة وجيزة في آخر المباراة ليفرض شوطا فاصلا في المجموعة الثالثة التي فاز بها اللاعب الإسباني أيضا.

