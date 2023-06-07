بانتظار الإعلان الرسمي.. الاتحاد السعودي يتعاقد مع الفرنسي كانتي مقابل 100 مليون يورو في الموسم

ذكر تقرير سعودي، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد السعودي استكمل إجراءات التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشلسي بعد يوم واحد على التعاقد مع مواطنه كريم بنزيمة القائد السابق لريال مدريد.

وقالت محطة الإخبارية، في حسابها على تويتر، "أتم نادي الاتحاد إجراءات ضم الفرنسي نجولو كانتي قادما من تشلسي في صفقة قياسية تمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث إضافي".

وإذا انضم كانتي الذي ينتهي عقده مع "البلوز" نهاية الشهر الجاري وأسهم في فوز فرنسا بكأس العالم 2018 ويعد من أبرز لاعبي الوسط المدافع، فإنه سيمثل حلقة جديدة في انتقال نجوم كبار إلى الدوري السعودي.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن راتب كانتي في الموسم يصل إلى 100 مليون يورو وتتضمن حقوق الصور والصفقات التجارية وامتيازات أخرى.

وتضيف المعلومات أن كانتي اجتاز الفحوصات الطبية الرئيسية التي أجريت له في لندن.

وانضم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى النصر السعودي نهاية العام الماضي، بينما انتقل بنزيمة من ريال مدريد إلى نادي الاتحاد أمس الثلاثاء بعقد لمدة 3 سنوات وبراتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم.

ويأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن قرب نجاح أندية سعودية في التعاقد مع عدد كبير من النجوم من عينة سيرجيو بوسكيتس وأنخيل دي ماريا وجوردي ألبا وسيرجيو راموس.