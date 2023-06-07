لا تزال البرازيل عازمة على التعاقد مع كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخبها لكرة القدم، وقال إدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد المحلي للعبة إنه سيستغل المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الوطني في أوروبا للتفاوض مع مدرب ريال مدريد.

وقال رودريغيز إنه سيتواصل مع رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز، ووصف أنشيلوتي بأنه الخيار الأول ليحل محل تيتي الذي غادر منتخب البرازيل بعد خروجه من دور الثمانية في كأس العالم في قطر 2022.

وقال رودريغيز أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد البرازيلي في ريو دي جانيرو "يظل أنشيلوتي هدفنا الأول وستتضح الصورة بشكل كبير خلال رحلة المنتخب الأوروبية".

وستلعب البرازيل مع غينيا في إسبانيا في 17 يونيو/حزيران الجاري، ومع السنغال في لشبونة بالبرتغال في 20 من الشهر الجاري أيضا.

وأضاف رودريغيز أن "هذه الرحلة ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا (لتحديد المدرب المستقبلي). أعتزم التحدث إلى أنشيلوتي ورئيس ريال مدريد. بعد ذلك فقط سيكون من الممكن تحديد ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا".

ويرتبط المدرب الإيطالي بعقد مع ريال مدريد حتى 2024، ويوجد شرط جزائي لفسخ التعاقد لكن رودريغيز قال إن هذا الأمر لن يعرقل أي مفاوضات مع أنشيلوتي.

وأضاف "القضية بالتأكيد ليست الشرط الجزائي. المشكلة هي العقد ولا أحد يريد فسخه. سنبذل كل ما في وسعنا للوصول لهدفنا".

وفي الشهر الماضي، رفض أنشيلوتي اهتمام البرازيل بقوله إنه سيلتزم بالعام الأخير من عقده مع ريال مدريد.

وظل المنتخب البرازيلي دون مدرب منذ خروجه من كأس العالم، وخسر أول مباراة ودية له هذا العام 2-1 أمام المغرب في مارس/آذار بقيادة مدرب منتخب تحت 20 عاما رامون مينزيس والذي سيعود لقيادة الفريق في مباراتيه الوديتين في أوروبا هذا الشهر.