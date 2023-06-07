أغلى خامس صفقة في التاريخ.. الإنجليزي بيلينغهام ينضم رسميا إلى ريال مدريد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء أن لاعب وسطه الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة تتخطى مئة مليون يورو (107 مليون دولار).

وأكد دورتموند أن الفريقين توصّلا إلى "اتفاق متبادل" حيال انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في الصيف. وأضاف النادي الألماني إنه سيحصل على رسوم قدرها 103 ملايين يورو إضافة إلى مبلغ متغيّر "بحد أقصى إجمالي يبلغ نحو 30%" من رسوم الانتقال الثابتة، استناداً إلى مكافآت الفريق واللاعب.

وبحسب معلومات صحفية، فإن اللاعب سيوقع عقدا مع "الميرينغي" يمتد لست سنوات حتى صيف 2029.

وكان بيلينغهام أحد المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، انضمّ إلى دورتموند من برمنغهام سيتي الإنكليزي في العام 2020 مقابل 25 مليون يورو.

وخاض الإنجليزي الشاب 132 مباراة للنادي الألماني وأحرز 24 هدفاً وفاز بكأس ألمانيا عام 2021.

وحصل بيلينغهام على لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2022-2023، حيث ساعد دورتموند على الاقتراب من لقبه الأول في الدوري منذ أكثر من عقد. لكن الفريق أنهى موسمه ثانياً خلف بايرن ميونخ بفارق الأهداف.

شارك بيلينغهام للمرة الأولى مع منتخب إنجلترا عندما كان في الـ17 من عمره، وكان له دور رئيس مع "الأسود الثلاثة" في مونديال قطر 2022، حين شارك في كل المباريات الخمس وسجّل هدفاً وصنع آخر في الطريق إلى ربع النهائي عندما ودّع أمام فرنسا الوصيفة.

وبهذه الصفقة التي تصل إلى 134 مليون يورو، احتل الدولي الأنجليزي المركز الخامس في قائمة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم ولا يسبقه سوى 4 لاعبين هم: