100 مليون يورو في الموسم.. الاتحاد والهلال السعوديان يرغبان بضم الفرنسي كانتي لاعب تشلسي

كشفت صحيفة "الغارديان" (Guardian) البريطانية أن عرضا وصل إلى النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشلسي للانتقال إلى ناد سعودي.

والرقم الذي كشفت عنه الصحيفة البريطانية في العقد هو 100 مليون يورو في الموسم يقدم للدولي الفرنسي الذي ينتهي عقده مع "البلوز" نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مبعوثين من الدوري السعودي وصلوا إلى لندن لتقديم العرض الخرافي يتضمن أيضا حقوق الصور واتفاقات تجارية.

ورغم أن اللاعب يعطي الأولوية لتوقيع عقد جديد مع تشلسي غير أن الدولي الفرنسي مطلوب بشدة من الاتحاد بطل الدوري السعودي والهلال صاحب المركز الثالث.

وفي حال تمت الصفقة، فإن كانتي (32 عاما) سيكون النجم الثالث الذي ينضم إلى الدوري السعودي بعد كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر والنجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي انتقل إلى الاتحاد بعد أن ودع ريال مدريد رسميا اليوم.

🚨 EXCL: Saudi emissaries, in London to present an official proposal to N’Golo Kanté. #CFC

Salary bid could reach €100m inclusive of the image rights & commercial deals.

Al Ittihad and Al Nassr, on it.

Kanté always gave priority to new deal at Chelsea — it was close in March. pic.twitter.com/tACQjcPLPW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023