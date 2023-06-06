100 مليون يورو في الموسم.. الاتحاد والهلال السعوديان يرغبان بضم الفرنسي كانتي لاعب تشلسي

كشفت صحيفة "الغارديان" (Guardian) البريطانية أن عرضا وصل إلى النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشلسي للانتقال إلى ناد سعودي.

والرقم الذي كشفت عنه الصحيفة البريطانية في العقد هو 100 مليون يورو في الموسم يقدم للدولي الفرنسي الذي ينتهي عقده مع "البلوز" نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مبعوثين من الدوري السعودي وصلوا إلى لندن لتقديم العرض الخرافي يتضمن أيضا حقوق الصور واتفاقات تجارية.

ورغم أن اللاعب يعطي الأولوية لتوقيع عقد جديد مع تشلسي غير أن الدولي الفرنسي مطلوب بشدة من الاتحاد بطل الدوري السعودي والهلال صاحب المركز الثالث.

وفي حال تمت الصفقة، فإن كانتي (32 عاما) سيكون النجم الثالث الذي ينضم إلى الدوري السعودي بعد كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر والنجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي انتقل إلى الاتحاد بعد أن ودع ريال مدريد رسميا اليوم.

🚨 EXCL: Saudi emissaries, in London to present an official proposal to N’Golo Kanté. #CFC Salary bid could reach €100m inclusive of the image rights & commercial deals. Al Ittihad and Al Nassr, on it. Kanté always gave priority to new deal at Chelsea — it was close in March. pic.twitter.com/tACQjcPLPW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

وكان مصدر في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لوكالة "الصحافة الفرنسية" إنّ الهيئات الكروية "على تواصل مع أكثر من 10 لاعبين، العديد منهم فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال (الأوروبي) للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل".

وقال المصدر إنه بالإضافة لعرض قياسي للتوقيع مع ميسي (35 عاما)، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، "تتضمن قائمة المفاوضات الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاما)، الإسباني سيرخيو راموس (37)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (35)، الكرواتي لوكا مودريتش (37)، الفرنسيين هوغو لوريس (36) ونغولو كانتي (32)، البرازيلي روبرتو فيرمينو (31) والإسبانيين جوردي ألبا (34) وسيرجيو بوسكيتس (34)".

سمو #ولي_العهد يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030 في القطاع الرياضي.https://t.co/zMdXFIcACR#واس pic.twitter.com/gfaFIf3SMq — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 5, 2023

وأمس الاثنين، أعلن وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي آل سعود -في مؤتمر صحفي بالرياض- استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي "من خلال تحويلها لشركات يمتلكها الصندوق ومؤسسة غير ربحية لكل ناد" بنسبة 75% للشركات المملوكة للصندوق الثري.

يأتي ذلك بعد إطلاق "مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية"، التي كانت تعد ملكية عامة تحت إشراف وزارة الرياضة السعودية.

ويهدف نقل ملكية الأندية "للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم" ومضاعفة قيمته السوقية إلى "أكثر من 8 مليارات ريال" (2.13 مليار دولار)، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.