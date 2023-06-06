هالاند يفض الشراكة مع فينيسيوس ويغرد وحيدا بالصدارة.. اللاعبون العشرة الأعلى قيمة سوقية في العالم

مع نهاية الموسم الكروي 2022-2023 في القارة العجوز، كشف المرصد الأوروبي لكرة القدم (CIES) عن اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بالعالم، والتي تصدرها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحتى وقت قريب كان هالاند يتشارك في الصدارة مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، قبل أن يفض الشراكة معه في نهاية الموسم، مع تحسن أرقامه الفردية، مقارنة بنجم الريال.

اللافت في تلك القائمة أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يحتل المركز العاشر والأخير، ويعود ذلك إلى المعايير التي يأخذها المركز في عين الاعتبار عند تقييم سعر أي لاعب، وهي العمر والأداء ومدة العقد مع فريقه.

وفي الوقت الذي يرتبط هالاند وفينيسيوس وغالبية اللاعبين الذين تضمهم القائمة بعقود طويلة الأمد مع أنديتهم، فإن عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي الموسم المقبل، مما يفسر تراجع قيمته السوقية نسبيا رغم أرقامه المذهلة داخل المستطيل الأخضر.

Les 10 joueurs avec les valeurs de transfert les plus hautes d'après le @CIES_Football ! Erling Haaland largement en tête ! 💰 Le classement prend évidemment en compte la durée des contrats de chacun. pic.twitter.com/VkHTv6mm5R — Footballogue (@Footballogue) June 6, 2023

وترى صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن وجود هالاند في صدارة القائمة أمر منطقي نظرا لمستواه المبهر مع "السيتيزنز" في موسمه الأول.

وحطّم هالاند جميع الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف وهو على بُعد خطوة واحدة من تحقيق ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي، إذ قاده للفوز بالدوري والكأس في إنجلترا، ويواجه إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وسجل المهاجم النرويجي 52 هدفا في 52 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع البطولات، من بينها 36 هدفا في الدوري الإنجليزي منحته لقب الهداف، وجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، باعتباره صاحب الرصيد الأفضل تهديفيا في الدوريات الأوروبية.

وفي ما يلي قائمة أعلى 10 لاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية بحسب CIES: