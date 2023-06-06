مصاب بالسكري منذ الطفولة.. منع لاعب تنس من حقن الإنسولين في بطولة رولان غاروس

اشتكى لاعب التنس الألماني ألكسندر زيفيرف من عدم السماح له بتلقي حقن الإنسولين الخاصة به في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس.

ويعاني زيفيرف من مرض السكري منذ أن كان في الثالثة وفقا لشبكة "آر إم سي سبورت" (Rmc sport) الفرنسي.

وحتى مباراته الأخيرة التي خاضها ضد البلغاري غريغور ديمتروف في الدور الرابع من البطولة، لم يحصل زيفيرف على إعفاء من أجل السماح له بتلقي حقن الإنسولين.

وقال زيفيرف بعد المباراة، "أخبرني الحكم أنني لو خرجت من الملعب الآن سيُعتبر ذلك استراحة من أجل استخدام دورة المياه".

وتابع: "أخبرتهم بأن هناك استراحتين لاستخدام دورة المياه في المباراة ولكن المباريات التي تستمر لـ5 مجموعات (كما يحدث في البطولات الأربع الكبرى) يجب أن أحقن نفسي بالإنسولين لـ4 أو 5 مرات، وهذا ضروري جدا لصحتي".

وأوضح لاعب التنس الألماني "في الحقيقة ستصبح حياتي في خطر لو لم أفعل ذلك، ولكنهم قالوا إن هذا يبدو غريبا (الحصول على الحقنة في الملعب) هذا النقاش لا معنى له".

ويرى زيفيرف أن مسؤولي البطولة لا يسهلون الأمر عليه.

وأوضح: "جاءني أحد المسؤولين عن البطولة في غرفة الملابس بينما كنت على وشك حقن نفسي بالإنسولين، وقال لي لا يمكنك فعل ذلك، أنت بحاجة إلى طبيب! فقلت له إن النقاش ليس مهما الآن لأن ما أقوم به ضروري للسيطرة على السكري".

وختم "ظلوا يقولون لي: إن الأمر غريب فقلت لهم بصوت عال: هل تعتقدون بأنني أتناول المنشطات؟!".

وفاز زيفيرف -في الدور الرابع- على غريغور ديمتروف بـ3 مجموعات متتالية.