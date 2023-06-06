ودع النجم الفرنسي كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية ناديه ريال مدريد في حفل صغير وخاص من دون حضور مشجعين أو وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة حافلة على مدار 14 عاما.

وسيترك المهاجم الفرنسي (35 عاما) ناديه بالتراضي من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي بعقد قياسي يقدر بأكثر من 100 مليون يورو (ما يعادل 106.93 ملايين دولار) في الموسم الواحد.

واستمر الحفل لأقل من 20 دقيقة بحضور اللاعبين والعائلة والأصدقاء المقربين فقط.

وقال بنزيمة للمجموعة الصغيرة من الحاضرين في مقر تدريبات الريال "لن أنسى أبدا ريال مدريد. هذا مستحيل. هذا أفضل ناد في التاريخ، لكن أعتقد أن اليوم هو الوقت المناسب للرحيل والبدء في قصة أخرى".

وأضاف "من الصعب الحديث مع وجود كثير من المشاعر، لكني أريد أن أشكر ريال مدريد وزملائي. كانت مسيرة رائعة خلال مشواري. كنت محظوظا بما يكفي لتحقيق حلم الطفولة".

وانضم بنزيمة إلى ريال عام 2009، قادما من أولمبيك ليون وأصبح محور هجوم النادي وهدافه الأساسي بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس عام 2018.

وأحرز بنزيمة 354 هدفا مع ريال، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.

وقدم بنزيمة أفضل مواسمه عام 2021-2022، إذ سجل 44 هدفا في كل المسابقات ليقود ناديه لتعزيز تصدره والفوز باللقب الأوروبي للمرة 14 في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني.

ونال بنزيمة بسبب ذلك جائزة الكرة الذهبية وأصبح أول لاعب فرنسي يفوز بتلك الجائزة منذ أن توج بها زين الدين زيدان عام 1998، وخامس لاعب فرنسي يحقق هذا الإنجاز بصفة عامة.

وأشاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بكل ما فعله وقدمه بنزيمة للنادي.

وقال بيريز "كريم، أنت مثل يحتذى به في الأخلاق والاحترافية في نادينا. لقد حصلت على حق تحديد مصيرك واختيار مستقبلك، ويجب علينا احترام ذلك".

بنزيمة وقع للاتحاد السعودي

من جهة أخرى، أكد مصدر بنادي الاتحاد لوكالة الأنباء الفرنسية -اليوم الثلاثاء- أن صفقة انتقال المهاجم الفرنسي المخضرم لبطل الدوري السعودي تمت بالفعل.

وقال المصدر المقرّب من المفاوضات -الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل له التحدث للإعلام- "بنزيمة وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لـ3 سنوات بدءا من الموسم المقبل".

وبات بنزيمة -أفضل لاعب في العالم لعام 2022- ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الجاري، بعد ضم نادي النصر كريستيانو رونالدو في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف السنة.

كما يجري نادي الهلال السعودي حاليا مفاوضات مباشرة مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يكشف المصدر عن قيمة الصفقة التي كان التلفزيون السعودي الرسمي وصفها الأحد الماضي بأنها "قياسية".