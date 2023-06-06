وقّع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق عقداً للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة 3 سنوات، على ما أفاد الثلاثاء مصدر في نادي مدينة جدة وكالة الأنباء الفرنسية.

وبات بنزيمة (35 عامًا)، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الجاري، بعد ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

كما يجري نادي الهلال السعودي راهنا مفاوضات مباشرة مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال المصدر المقرّب من المفاوضات والذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخوّل التحدث للإعلام "بنزيمة وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل".

ولم يكشف المصدر قيمة الصفقة التي كان التلفزيون السعودي الرسمي وصفها الأحد بأنها "قياسية".

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

ويأمل الاتحاد أنّ يساعده بنزيمة، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية.

ويأتي التوقيع مع قائد ريال مدريد السابق غداة إعلان السلطات السعودية تحويل أربعة أندية سعودية، من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75 بالمئة منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

والصندوق السعودي هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للسعودية بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، من الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

وبنزيمة واحد من أكثر من 10 لاعبين تستهدف السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، استقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءا من العام المقبل، على ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال المصدر أنّ السلطات السعودية "على تواصل مع أكثر من عشرة لاعبين العديد منهم لاعبين فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال (الأوروبي) للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل".

والدوري السعودي ليس معروفاً عالمياً، لكنّه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محلياً، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاماً 51 بالمئة من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32,2 مليوناً.

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن مشاهد من إسبانيا عقب اجتماع بين النجم الفرنسي كريم بنزيمة ورئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي ونائبه، أمس الاثنين، وذلك بعد يوم واحد فقط من مشاركة بنزيمة في آخر مبارياته مع ريال مدريد.

ونشر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الرياضي الشهير، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، المقطع المتداول، الذي ظهر فيه الحائلي ونائبه أحمد كعكي يخرجان على التوالي من أحد المطاعم في العاصمة الإسبانية مدريد، ثم خرج خلفهما بنزيمة وشقيقه.

وأشار البرنامج إلى أن هذه اللقطة جاءت بعد لقاء جمع بين بنزيمة ومسؤولي الاتحاد، الذي يسعى إلى التعاقد مع النجم الفرنسي، بعد إعلان رحيله رسميا عن ريال مدريد عقب انتهاء عقده.

وتفاعل جمهور الاتحاد السعودي مع الفيديو، إذ رأى معظمهم أن هذا المقطع يثبت أن الصفقة تمت، وسيكون بنزيمة لاعبا لفريقهم، واعتبر آخرون أن معالم وجوههم لحظة خروجهم من المكان توحي بوجود اتفاق على الانتقال للسعودية.

رومانو: بنزيمة وقع لاتحاد جدة

وفي السياق ذاته، كان الخبير في سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو رومانو قد أكد أمس الاثنين أن بنزيمة وقّع على مستندات انتقاله إلى اتحاد جدة، في عقد سيمتد لعامين حتى 2025 مع خيار يتضمن عاما إضافيا، براتب يصل إلى 200 مليون يورو سنويا.

وارتبط اسم بنزيمة بنادي الاتحاد منذ الأسبوع الماضي، إذ خرجت عديد من التقارير الصحفية التي أشارت إلى عرض ضخم تلقاه الفرنسي من الفريق السعودي، وبناء عليه أخبر إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل وهو ما حدث فعلا.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 كريم بنزيما مع أنمار الحائلي وأحمد كعكي في إسبانيا. pic.twitter.com/LjAsKRaX3z — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) June 6, 2023

إبتسامة انمار الحائلي حكاية ثانية ، دوري وكأس و #بنزيما صدق ختامها مسك 👏 https://t.co/JSG8rXoTWB — عبدالرحمن العامر abdulrhman alamer (@A_al3mer) June 6, 2023

والله للحين مو مستوعب تخيّل انك تسافر إلى مدريد وتفاوض أسطورة من ريال مدريد ويختار #الاتحاد

أيّ عظمة وصلت لها يا عميد

الحمدلله أولاً وآخراً 💛🖤🥹🥹 https://t.co/bR554hIplC — Oُmar|بطل الدوري العالمي🏆💛 (@Omar_7u) June 6, 2023