عودة ميسي إلى برشلونة.. تغريدات وإشارات غامضة وهؤلاء يحسمون مصير "الأسطورة"

أثار فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها على الحساب الرسمي تضمنت الرقم 10 فقط، دون أي إشارة أخرى، مما دفع العديد من جماهيره إلى التكهن بأنه المقصود منها عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر حساب برشلونة بالإسبانية التغريدة مساء أمس الأحد، واكتفى فيها بتكرار الرقم 10 الذي كان يرتديه ميسي في الفريق (13 مرة) لتحظى بانتشار واسع على المنصات، وشاهدها قرابة 6 ملايين متابع، كما تفاعل معها الآلاف.

ولم تنشر التغريدة بالحساب الناطق باللغة العربية، قبلها بيومين، متغنية ببعض أهداف ميسي مع برشلونة واصفا إياه بالأسطورة.

كما غرد بمقطع فيديو آخر لأحد أهداف ميسي في مرمى سيلتا فيغو، مع رسم تعبيري على شكل ساعة رملية وإيموجي إعجاب، وكلها رموز قد تشير لتمهيد النادي لعودة هدافه وقائده التاريخي.

ومن المعروف أن من يحمل الرقم 10 حاليا في برشلونة هو اللاعب الشاب الموهوب أنسو فاتي الذي يعاني مع برشلونة منذ عودته من الإصابة التي أبعدته كثيرا عن مباريات الموسم.

وتسببت هذه التغريدة في تساؤل الكثير من جماهير برشلونة، عما إذا كان المقصود بها عودة ميسي، أم أنها تعني شيئا آخر، خاصة وأنه يوجد أمام "البرغوث" أكثر من خيار خاصة عرض الهلال السعودي الذي سيكون صفقة انتقال قياسية إذا تمت.

ويقوي فرضية أن التغريدة تعد تمهيدا للإعلان الرسمي عن عودة "الأسطورة" لبرشلونة ما أكدته صحيفة "سبورت" (Sport) الكتالونية أن ميسي يرغب في العودة الذي أجبر عليها قبل عامين، وبكى في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه رحيله، مضحيا بالعرض المالي الأضخم في التاريخ المقدم له من الهلال السعودي.

وذكرت الصحيفة أن زوجة ميسي وأطفاله يعطون الأولوية للعودة لبرشلونة التي قضوا فيها سنوات طويلة، وإذا ما تابعنا علاقة النجم الأرجنتيني بأسرته فسنجد أن دورهم سيكون الحاسم في تحديد مصير سنواته الأخيرة في ملاعب كرة القدم.

والعقبة الأكبر التي تواجه الصفقة -حسب التقارير الإسبانية- هي قواعد الليغا للعب المالي النظيف، التي رغم موافقتها على خطة جدوى نادي برشلونة فإنه لا يزال يتعين على النادي الكتالوني القيام بخطوات أخرى حتى يتمكن من استعادة ميسي.

وانقسمت الآراء بين من كان سعيدا ومؤملا بأنها تغريدة تشير إلى عودة ميسي، بينما رأى آخرون أنها أسلوب مراوغة من النادي ليعطي الأمل للمشجعين بعودة أسطورة النادي مجددا.

وتمنى عدد كبير من جماهير برشلونة أن تكون هذه التغريدة إعلان عودة ميسي إلى "كامب نو" رغم أنه لم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الخصوص من الفريق أو من النجم الأرجنتيني بعد رحيله رسميا عن سان جيرمان الفرنسي، عقب انتهاء عقده دون التجديد.

في المقابل، تنتقد مغردة كثرة حديث برشلونة عن ميسي الآونة الأخيرة حيث "من الصعب أن تكون لاعباً في برشلونة، وكل المشجعين والعاملين ومجلس الإدارة يفكرون في تخيل ميسي مع الفريق، فكيف يشعر اللاعبون الآخرون؟ أنا أحب الرجل، ولكن مرة أخرى أشعر باللاعبين الآخرين".

وكتب أحد المغردين الغاضبين "برشلونة مهووس بميسي" واصفا النادي بالنكتة، بينما طالب البعض عدم منحه الأمل بعودة ميسي دون أن يتم ذلك.

It's hard to be a barcelona player. All their fans , workers & Board think about is messi imagine how other players feel .

I like the man, but then again, I feel for the other players. https://t.co/6hBJHAP1GA

— Mariam🦋 (@chikesquad) June 5, 2023