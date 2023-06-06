سؤال المليار يورو.. لماذا لا يلعب ميسي مع برشلونة مجانا؟

يمر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمرحلة معقدة جدا في مسيرته الكروية وحياته الشخصية، لأن عودته إلى برشلونة تصطدم بواقع قاس في الفريق الكتالوني.

وكان خورخي والد ميسي ووكيل أعماله اجتمع أمس الاثنين مع خوان لابورتا رئيس البرسا، ولكن الأخير لم يقدم للاعب أي عرض رسمي.

هذا الموقف ترك "البولغا" -بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية- متأثرا عاطفيا، فأفضل لاعب في العالم لا يمكنه الانتقال إلى حيث يريد، والناحية المادية آخر ما يفكر فيها.

وفي الوقت نفسه، عليه أن يقرر قريبا المسار الذي ستتخذه مسيرته الرياضية، فالوتيرة التي لدى اللاعب تختلف عن تلك الموجودة في برشلونة، ولهذا ينوي اتخاذ قرار وجهته الموسم المقبل خلال الساعات القليلة المقبلة بين اليوم وغدا.

وبهذه الطريقة يتخلص "البرغوث" من العبء الملقى على كاهله، لأنه سئم من كل شيء يدور حوله، ولهذا السبب سيتخذ القرار بسرعة.

وتوضح صحيفة "سبورت" سبب عدم توقف عودة ميسي على المال أو العرض المادي الذي سيقدم له من البرسا:

تقول "سبورت" إنه لو كان الأمر متروكا لقائد منتخب الأرجنتين فسيلعب مع برشلونة مجانا أو يحصل على الحد الأدنى من الراتب الذي يفرضه الدوري الإسباني، وهو نحو 200 ألف يورو سنويا، لكن الليغا نفسه يوقف وصول ميسي، لأن هناك لجنة تحدد الراتب الذي يجب أن يتقاضاه ليو، وهو 25 مليون يورو، أي 25% من راتبه الأخير في الدوري الإسباني.

واللافت في القضية أنه حتى لو دفع البرسا 200 ألف يورو فسيحسبها الليغا كما لو كانت 25 مليونا، وهذا الوضع الغريب يضع المزيد من العقبات أمام ليو الذي سئم هذه المتاعب ولا يمكنه رؤية نهاية لهذا النفق.

وسيقرر ميسي مستقبله قريبا، وسنرى ما إذا سيمنحه برشلونة وقتا أطول وينتظره ليحل مشاكله، أم يذهب إلى السعودية أو يرحل إلى الولايات المتحدة.

وفي السياق، كشف الصحفي المتخصص بانتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو أن كل الأطراف المشاركة في "معضلة" ميسي تنتظر قراره.

وأضاف أن الهلال لم يقدم عرضا جديدا إلى ميسي خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدا أن العرض هو نفسه الذي قدم في أبريل/نيسان الماضي والبالغ مليار يورو في موسمين، وليس 400 مليون في الموسم كما أشيع في السابق.

وختم بأن إنتر ميلان الأميركي قدم عرضا جديا للتعاقد مع ميسي، وأرسله إلى وكيل أعمال اللاعب الأسبوع الماضي، فيما لا يزال برشلونة الذي وافقت له الليغا على خطة الجدوى الاقتصادية يبحث عن "حلول خلاقة".

وكان موقع "غول" العالمي (Goal.com) زعم أن ميسي طلب من بيئته نقل رسالة إلى ممثلي الهلال مفادها أنه ينوي تأجيل المفاوضات مع "الزعيم" حتى 2024.

ويتابع الموقع أن أعضاء وفد الهلال -الذين كانوا يعقدون اجتماعا مع وكلاء اللاعب- تفاجؤوا بطلب ميسي بعد أن كانوا يظنون أن توقيعه قريب، وكانوا يأملون أن يعلن عن قدومه إلى السعودية هذا الأسبوع وينظم له حفل تقديم مبهر.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "سبورت" (Sport) الكتالونية، فإن ممثلي الهلال حذروا من أن الصفقة إذا لم تتم في الميركاتو الصيفي الحالي فإن عرض 2024 لن يكون بالقيمة نفسها ولا امتيازات العرض الحالي.