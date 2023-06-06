حملات افتراضية ضد تعيينه.. الأسترالي بوستيكوجلو اسم مغمور لتدريب توتنهام الجريح

قضى المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو أغلب مسيرته في إثبات خطأ التقليل من إمكانياته، ويبدو أن الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد تعيينه المحتمل لتدريب توتنهام لن تؤثر عليه كثيرا.

وعين سبيرز المدرب البالغ عمره 57 عاما لقيادة الفريق بعدما قضى مسيرة ناجحة في أغلب أوقات عمله على مدار 26 عاما.

وأوضح الفريق اللندني أن عقد بوستيكوجلو يمتد لـ4 سنوات.

ورغم أن بوستيكوجلو نشأ في أستراليا -حيث إن كرة القدم ليست الرياضة الشعبية الأولى هناك- فإن الرجل المولود في اليونان يشتهر بحماسه للعبة ويتسم بالصرامة وعدم تغيير أفكاره بخصوص طريقة اللعب.

وقال بوستيكوجلو في 2020 عند شرح كيفية بناء تشكيلة ناجحة مع يوكوهاما مارينوس "رؤيتي أني أحب أن ألعب كرة قدم يتحدث عنها الجميع، وإلى جانب ذلك نأمل في تحقيق النجاح أيضا".

وساعد التتويج بلقب الدوري الياباني في 2019 على الحصول على وظيفته التالية وتدريب العملاق الأسكتلندي سلتيك.

وجاء تعيين بوستيكوجلو كمدرب لسلتيك، ليثير استياء وسخرية بعض النقاد لكنه نجح الرد بقوة وقاد فريقه لحصد لقب كأس الرابطة والدوري الممتاز، ثم نال 3 ألقاب إضافية خلال الموسم الماضي.

وقال بوستيكوجلو "عندما جئت إلى هنا كانت الفرصة متاحة أمامي، لأن هذا الفريق كان مفككا، لذا حصلت على فرصة بناء فريق يلعب كرة القدم بالطريقة التي أريدها".

وأضاف "كانت المخاطرة تتعلق بأنه إذا أخطأت فسيتحول الأمر إلى كارثة، لحسن الحظ سارت الأمور بشكل صحيح".

وسبق للمدرب بوستيكوجلو النجاح أيضا في أندية أسترالية، وقاد منتخب البلاد في كأس العالم 2014 وأحرز لقب كأس آسيا 2015، ثم تأهل إلى كأس العالم 2018، قبل أن يترك منصبه ويتجه إلى اليابان.