توتنهام يعلن اسم مدربه الجديد ويصفه بصاحب "الأسلوب الهجومي السريع"

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- تعيين الأسترالي أنغي بوستيكوغلو (مدرب سيلتيك السابق) مدربا للفريق بعقد لمدة 4 سنوات.

وسيبدأ مدرب أستراليا السابق مهام عمله في الأول من يوليو/تموز المقبل.

من جهته، قال رئيس النادي دانييل ليفي -في بيان- إن "أنغي سيجلب عقلية إيجابية وأسلوبا هجوميا وسريعا في اللعب".

وأضاف ليفي أن المدرب "يحمل سجلا رائعا في تطوير اللاعبين وإدراك أهمية التواصل مع الأكاديمية وكل شيء مهم لنادينا. نحن متحمسون بانضمام أنغي لنا بينما نستعد للموسم المقبل".

“We are excited to have Ange join us as we prepare for the season ahead.” pic.twitter.com/4ayarkXXTp

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023