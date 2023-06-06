توتنهام يعلن اسم مدربه الجديد ويصفه بصاحب "الأسلوب الهجومي السريع"

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- تعيين الأسترالي أنغي بوستيكوغلو (مدرب سيلتيك السابق) مدربا للفريق بعقد لمدة 4 سنوات.

وسيبدأ مدرب أستراليا السابق مهام عمله في الأول من يوليو/تموز المقبل.

من جهته، قال رئيس النادي دانييل ليفي -في بيان- إن "أنغي سيجلب عقلية إيجابية وأسلوبا هجوميا وسريعا في اللعب".

وأضاف ليفي أن المدرب "يحمل سجلا رائعا في تطوير اللاعبين وإدراك أهمية التواصل مع الأكاديمية وكل شيء مهم لنادينا. نحن متحمسون بانضمام أنغي لنا بينما نستعد للموسم المقبل".

“We are excited to have Ange join us as we prepare for the season ahead.” pic.twitter.com/4ayarkXXTp — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023

وسيتولى المدرب (57 عاما)، الذي قاد سيلتيك للفوز بثلاثية محلية من الألقاب هذا الموسم، منصبه الجديد كمدرب دائم خلفا للمدرب أنطونيو كونتي.

فبعد رحيل كونتي مارس/آذار الماضي، تولى كريستيان ستيليني ثم رايان ميسون المسؤولية بشكل مؤقت في النادي اللندني.

وكان الإيطالي كونتي قد تولى تدريب توتنهام عام 2021، لكنه أصبح سابع مدرب يفشل في إنهاء صيام النادي عن الألقاب في آخر 15 عاما.

وتوج توتنهام بلقبه الأخير عندما أحرز لقب كأس الرابطة عام 2008.

واحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الممتاز بعد مسيرة محبطة وفشل في التأهل لبطولة أوروبية لأول مرة منذ موسم 2009-2010.